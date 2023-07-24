TFF 3. Lig’de 2023-2024 sezonu fikstürü yapılan kura çekimiyle belli olurken, 2. Grupta mücadele edecek olan Anadolu Üniversitesi’nin fikstürü netleşti.

2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig fikstür çekimi bugün TFF Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan kura çekimi sonunda 2. Grupta yer alan Anadolu Üniversitesi’nin maç programı belli oldu. Mavi beyazlı ekip ligin ilk haftasında deplasmanda Sapanca Gençlikspor ile karşı karşıya gelerek sezona başlayacak. Anadolu Üniversitesi, ligin ikinci haftasındaki mücadeleyi ise sahasında oynayacak.

TFF 3. Ligde yeni sezon 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve normal sezon 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.