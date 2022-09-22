Anadolu Üniversitesi ile Ahmet Yesevi Uluslarararsı Üniversitesi arasında Uluslararası Eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ile Ahmet Yesevi Uluslarararsı Üniversitesi arasında Uluslararası Eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Ahmet Yesevi Uluslarararsı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar arasında imzalan protokolle Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası ortak devlet üniversitesi olan Ahmet Yesevi Uluslararası Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında öğretim elamanı ve öğrenci değişiminin yanı sıra ortak araştırma ve Açıköğretim Sistemi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal özellikle Açıköğretim Sistemi programlarının Orta Asya’da yaygınlaştırılması çalışmalarında Ahmet Yesevi Uluslarararsı Üniversitesinin önemli bir merkez olacağını ifade ederek Anadolu Üniversitesi’nin Türk Cumhuriyetlerine açılmasının önemini vurguladı. Ahmet Yesevi Uluslarararsı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar ise Anadolu Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan son derece memnun olduklarını belirtti.

Açıköğretim Sistemi kaynakları Kazakça’ya çevrilecek

Eğitim İş birliği Anlaşması’na ek olarak imzalanan protokol uyarınca da Açıköğretim Sisteminde okutulan ders kitaplarının Kazakça’ya çevrilmesi sağlanacak. Böylelikle hem Kazakistan’da milli dilde ders kitabı ihtiyacı karşılanırken hem de Anadolu Üniversitesi daha geniş kitlelere ulaşmış olacak. İş birliğinde ilk etapta araştırma yöntemleri, tarih, iktisat, sosyoloji, web tasarımı, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanları başta olmak üzere pek çok alanda 100 kitabın tercümesi ve Kazakistan’da yayınlanması gerçekleştirilecek.