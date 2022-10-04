Anadolu Üniversitesi’nin kurum kültürü geleneği olan “Akademik Performans Ödülleri”, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Anadolu Üniversitesi’nin kurum kültürü geleneği olan “Akademik Performans Ödülleri”, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Her geçen yıl akademik yayın sayısını istikrarlı bir şekilde yükselten Anadolu Üniversitesi’nin nitelikli eğitim kadrosu, bu yıl da ulusal ve uluslararası başarılara imza attı. Bu çerçevede düzenlenen törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Fatih Temizel, Prof. Dr. Ali Resul Usul, Anadolu Üniversitesi Senato Üyeleri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, “İki yıldır gelenekselleştirdiğimiz makale performans, akademik başarı ve akademik üstün başarı ödüllerini birazdan takdim edeceğiz. Akademik başarı ödülü alan öğretim elemanı sayısı, geçen yıla göre yüzde 47, akademik üstün başarı ödülü alan öğretim elemanı sayısı ise yüzde 58 arttı. Demek ki doğru yoldayız. Bu yıl, bilimsel araştırma projesi başvuruları da katlanarak arttı. İnanıyorum ki bu projeler de gelecek yıllarda yayın sayımızı hızla artıracak” dedi.

2021 yılında yayımlanan ve insanlığın ortak refahı için bilimsel bilgi hazinesini zenginleştiren nitelikli akademik çalışmalar “Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı” kategorilerinde değerlendirildi. Bu çerçevede 62 öğretim üyesi makale performans, 28 öğretim üyesi akademik başarı, 19 öğretim üyesi üstün başarı ödülüne layık görüldü.