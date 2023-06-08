Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün “Bazı Şalkon Türevlerinin Antiinflamatuvar ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK BİDEB 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı çerçevesinde desteklenmeye layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi’nin danışmanlığını yaptığı, Dr. İpek Ertorun’un yürütücülüğünü üstlendiği, “Bazı Şalkon Türevlerinin Antiinflamatuvar ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK BİDEB 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı çerçevesinde desteklenmeye layık görüldü. TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan proje 1 Ekim 2024 tarihine kadar iki yıl süreyle yaklaşık 60 bin TL bütçesiyle desteklenecek.

Dr. Ertorun: “Proje çerçevesinde Ar-Ge çalışmalarına ve ileri araştırmalara da katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Proje yürütücüsü Dr. İpek Ertorun konuyla ilgili görüşlerini ifade ederek şunları söyledi:

“İnflamasyon, organizmanın dokularında çeşitli uyarılara yanıt olarak ortaya çıkan organizmayı korumaya yönelik mekanizmalardan biridir ve birçok hastalığın patojenezinde önemli rol oynamaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların yan etkileri bu grup ilaçların uzun süreli kullanımlarını sınırlandırmaktadır. Bu sebeple, yan etkileri minimuma indirilmiş antiinflamatuvar etkili yeni birleşiklerin tasarlanıp geliştirilmesi önem kazanmıştır. Bu proje çerçevesinde söz konusu şalkon türevlerinin in vitro antiinflamatuvar ve antioksidan aktiviteleri test edileceği için Ar-Ge çalışmalarına ve ileri araştırmalara da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Araştırma projemizin sonucunda, şalkon türevi yeni antiinflamatuvar birleşiklerin tanımlanarak hem patent ve buluşa dönüştürülerek Türk ilaç endüstrisine katkı sunulması hem de elde edilecek özgün veriler sayesinde bu alanda çalışan araştırmacılara ve ilgili literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir.”

Çalışmaları aynı zamanda TÜBİTAK-BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı tarafından da desteklenen Dr. İpek Ertorun projeye sundukları destekten dolayı TÜBİTAK’a, kurum olarak her türlü imkânı kendisine sağlayan Anadolu Üniversitesi ve Eczacılık Fakültesi Biyokimya ve Farmasötik Kimya Anabilim Dallarına, projenin hazırlık aşamasında destek sağlayan danışmanı Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi, test edilen söz konusu şalkon türevi maddeleri sentezleyen Prof. Dr. Ahmet Özdemir ve Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop’a katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Akalın Çiftçi: “İlaç yapımında etken maddeye ulaşmak için yapılan araştırma projelerinin desteklenmesi bizim için önemlidir”

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi ise ilaç yapımında etken maddeye ulaşmak için yapılan araştırma projelerinin desteklenmesinin önemine değinerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Araştırma neticesinde ortaya konan etken maddenin biyokimyasal, farmakolojik aktivite ve toksisite testlerini başarı ile geçmesi uzun ve maliyetli bir süreçtir. Tüm bu süreçleri geçip ilaç olarak tedaviye sunulması için ilaç Ar-Ge projelerinin desteklenmesi önemlidir. Doktora sonrası araştırmacılara destek sağlamaktan dolayı hem Üniversitemiz hem de kendi adıma mutluluk duyuyorum."