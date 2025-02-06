Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından öğretmen yetiştirme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantı kapsamında, öğretmen yetiştirme programlarında yer alan okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması ve okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları derslerinin yürütülme süreçlerini geliştirmek üzerine değerlendirmeler yapıldı. Öğretmen yetiştirme süreçlerinin uygulama boyutunun geliştirilmesine yönelik koordinasyon toplantısında ayrıca, üç üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarının uygulama okullarına yerleştirilmesi ve uygulama okullarında en etkili biçimde öğretmenlik deneyimi elde etmeleri ile ilgili konular da ele alındı.

Dekan Dinç: "Öğretmen adaylarımızın öğretmenlik deneyimi elde etmeleri çabası içindeyiz"

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, konu ile ilgili olarak, "Öğretmen yetiştirme süreçlerini oluşturan çeşitli bileşenler içerisinde çok fazla dikkat çekmeyen boyutlardan biri okullarda gerçekleştirilen uygulama dersleridir. Öğretmen adaylarının eğitim kurumlarının yapı ve işleyişlerini gözleyerek öğrenmelerinin yanı sıra teorik ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerileri uzman öğretmenlerin gözetiminde bizzat deneyimledikleri bu derslerden mümkün olan en yüksek verimin alınması temel hedefimizdir. Eskişehir’deki öğretmen yetiştirme kurumları olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bu hedef doğrultusunda neler yapılabileceğini tartışarak çeşitli planlamalar yaptığımız bu toplantının yararlı olacağını düşünüyor katılım gösteren paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Kurul Odasında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Handan Deveci, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Özkan Yücesoy ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esra Orum Çattık ile Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emine Tuç, Şube Müdürü Servet Demirci ve ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nalan Aksakal katılım gösterdi.