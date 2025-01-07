Anadolu Üniversitesi, 6 Ocak’tan itibaren gece 23.00 ve 01.00 saatleri arasında Merkez Kütüphane önünde öğrencilere ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramlarıyla sıcak bir destek sunmaya başladı.

Geceyi ısıtan sıcak desteklerden öğrenciler çok memnun

Öğrenciler, üniversitenin sunduğu gece ikramlarından oldukça memnun olduklarını dile getirirken, bu hizmetin sadece akademik çalışmalarına değil, aynı zamanda gece boyunca motivasyonlarını artırmalarına da yardımcı olduğunu ifade etti. Sinema ve Televizyon bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Çağrı Durhan, İşletme Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Seda Erten ve İngilizce Öğretmenliği Programı 2’inci sınıf öğrencisi Sefa Yıldız, gece geç saatlere kadar kütüphanede yoğun bir şekilde çalıştıklarını, üniversitelerinin sağladığı bu desteklerin moral kaynağı olduğunu ve üniversitenin öğrenci odaklı yaklaşımını beğendiklerini vurguladı.

Anadolu Üniversitesi kütüphane hizmetleriyle de öğrencilerin çalışmalarını destekliyor

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine nitelikli bir eğitim ortamı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Üniversite kütüphanesi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vererek, öğrencilerin ve araştırmacıların bilgiye sürekli erişimini sağlıyor. Gece saatlerinde eğitim ve araştırmalarını sürdüren öğrenciler, kütüphanenin sunduğu bu imkân sayesinde akademik çalışmalarına ara vermeden devam edebiliyor ve ihtiyaç duydukları kaynaklara kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca, gece saatlerinde sunulacak çorba, çay ve kahve ikramı ile öğrencilere sıcak bir mola imkânı sağlıyor.