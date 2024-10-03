Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, kalp krizi geçirerek vefat eden öğrencileri yayımlamış olduğu taziye mesajında başsağlığı diledi.

Edinilen bilgilere göre, hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören E.N.A. isimli kız öğrenci, ders sonrası kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, vefat eden öğrencileri bir taziye mesajı yayımladı. Şenocak, mesajında "Hukuk fakültemiz öğrencisi Elif Nur Aydın’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.