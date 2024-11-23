Anadolu Üniversitesinde başarı değerlendirme ve lisansüstü danışmanlık esasları yeniden düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin akademik başarılarının daha adil ve şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla ölçme-değerlendirme ve danışmanlık süreçlerine yönelik yönergelerini güncelledi. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen yeni düzenlemeler hem başarı ve bağıl değerlendirme sistemi hem de lisansüstü programlarda danışmanlık ilkeleri ile ilgili kapsamlı değişiklikler içeriyor. Başarı notlarının standart sapma ve ortalama üzerinden hesaplanması ile öğrenci başarıları arasında adil bir dağılım sağlanması hedefleniyor.

Yeni yönergeye göre, bağıl değerlendirme sistemine katılabilmek için öğrencilerin notlarının belirli bir sınırın üzerinde olması gerekiyor. ‘Bağıl Değerlendirmeye Katma Sınırı (BDKS)’ olarak adlandırılan bu eşik, 30 puan olarak belirlendi.

“Lisansüstü programlar için yeni danışmanlık ilkeleri”

Lisansüstü programlarda danışmanlık süreçlerine ilişkin yapılan düzenlemeler, öğretim üyelerinin niteliklerini ön planda tutuyor. Danışman olarak atanacak öğretim üyelerinin, son beş yıl içinde belirli sayıda akademik makale yayımlamış veya sanatsal etkinliklerde yer almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, danışmanlık için atanacak öğretim üyelerinin, ilgili programda ya da farklı düzeylerde en az iki yıl ders verme tecrübesine sahip olmaları şartı aranıyor.

“Uluslararası standartlarda bir eğitim”

Yeni düzenlemeler, aynı zamanda lisansüstü derslerin planlanmasında da yenilikler getiriyor. Anadolu Üniversitesi yetkilileri, yapılan bu düzenlemelerin hem eğitim kalitesini artıracağını hem de öğrencilerin akademik başarısına olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti. Üniversitenin öncelikli hedefinin, öğrencilere uluslararası standartlarda bir eğitim sunmak olduğu da vurgulandı. Öğrencilerden ve akademisyenlerden geri bildirim bekleniyor. Düzenlemelerin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve öğretim üyelerinden geri bildirim alınarak sistemin sürekli iyileştirilmesi planlanıyor.