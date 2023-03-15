Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen ve pandemi sürecinde aktif bir biçimde kullanılan “Kendi Kendine Yardım Destek Platformu”, depremin psikolojik etkileri ile baş edebilmek için ihtiyaç hisseden herkese psikolojik yardım alma imkânı sunuyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteği ile hazırlanan ve giderek yaygınlaşan bir destek türü haline gelen “Kendi Kendine Yardım Destek Platformu”, Bilişsel Davranışçı Terapi çerçevesinde etkililiği kanıtlanmış yöntemleri tamamen ücretsiz olarak sunuyor. Depresif duygu durum, kaygı ve stres ile başa çıkma olmak üzere üç modül içeriğinin yer aldığı platform, zamandan ve mekândan bağımsız olarak depremin etkilerini azaltmaya yönelik kullanıcılara destek sağlıyor.

Platform ruh sağlığı açısından destek aracı niteliğinde

Kendi Kendine Yardım Destek Platformu’ndaki modüllerde; bilgilendirici metinler, animasyonlar ve bireysel olarak çalışabilecek, etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış tekniklere ilişkin materyaller yer alıyor. Bu doğrultuda kullanıcılardan mevcut içeriği ve örnekleri deprem felaketi bağlamında düşünerek ihtiyaçlarına yönelik modüldeki etkinlikleri gerçekleştirmesi bekleniyor. Ruh sağlığı açısından bir destek aracı niteliğinde olan bu platformla kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına yönelik kendi kendilerine çevrim içi yardım sağlayabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda platform üzerinden ilgili uzmana mesaj göndererek sorularını sorabiliyor. Uzmanlar ise depresif duygu durum, kaygı ve stres belirtilerinin yoğun biçimde yaşandığının fark edilmesi durumunda en yakın bir ruh sağlığı uzmanından yardım alınmasını öneriyor.

“Tüm ülkemize hizmet verecek bir platform oluşturduk”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Kendi Kendine Yardım Destek Platformu’na ilişkin şunları söyledi:

“Gerek uygulama gerek kullanıcı sayısı ile Kendi Kendine Yardım Destek Platformu örnek bir uygulama. Depremin ilk gününden beri milletimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için elinden geleni yapıyor. Millet olarak örnek bir dayanışma sergiliyoruz. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak tüm imkânlarımızla bu seferberliğe deste olma çabası içeresindeyiz. Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezimiz (PDRM) yüz yüze yardım hizmetini sürdürmenin yanı sıra çevrim içi psikolojik danışma hizmetleri de veriyor. Kendi Kendine Yardım Destek Platformu’nu pandemi döneminde uygulamaya koyduk. Şimdi platformumuz depremden etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize hizmet verecek altyapıya kavuşturduk. Dileyen herkesin yararlanabileceği platformumuz, psikolojik problemler kronik hale gelmeden kullanıcılara koruyucu ve önleyici destekler sunacak.”

“Deprem gibi afetlerin sadece toplumsal değil psikolojik etkileri var”

Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Özer Kendi Kendine Yardım Destek Platformu’nun dünyada giderek yaygınlaştığını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Deprem başta olmak üzere doğal afetlerin sadece fizyolojik etkileri değil, toplumsal ve psikolojik etkileri de var. Biz platformumuzda üç farklı temel problem alanına yönelik destek hizmetleri sunuyoruz. Çevrim içi platform aracılığıyla her yaştan ve her şehirden kullanıcılar psikososyal destek alabiliyor. Sistemde sürekli olarak güncellemeler yapıyor ve yeni problem alanları üzerinde çalışıyoruz.”