Anadolu Üniversitesi, Çin merkezli Shanghai Ranking’in, "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) 2022” alan sıralamaları listesinde yer aldı.

Anadolu Üniversitesi, Çin merkezli Shanghai Ranking’in, "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) 2022” alan sıralamaları listesinde yer aldı.

Dünyanın saygın üniversitelerinin takip ettiği önemli bir derecelendirme kuruluşu olan ve 2009 yılından bu yana bağımsız derecelendirme araştırmaları yapan Çin merkezli Shanghai Ranking’in, "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) 2022” alan sıralamaları listesinde, Anadolu Üniversitesi de yer aldı. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği alanında sıralamada pek çok üniversiteyi geride bırakarak 201-300 bandında kendisine yer buldu. Aynı alanda 2020 ve 2021 yıllarında da aynı konumda yer alan Anadolu Üniversitesi, başarısını tekrar güçlendirmiş oldu.

“Anadolu Üniversitesi için büyük bir gurur kaynağı”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Uluslararası bir değerlendirme kuruluşu olan Shangai Ranking sıralamasında ’Konaklama ve Turizm İşletmeciliği’ alanında bu yıl da başarımızı korurduk. Anadolu Üniversitesi uluslararası sıralamalarda istikrarlı bir şekilde başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu başarıda payı olan tüm akademik personelimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Turizm Fakültesi olarak uluslararası başarıların emekçisiyiz”

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Emir ise elde edilen bu uluslararası başarının Turizm Fakültesi’nin tüm bölümleriyle akredite olmuş olması ve bu başarının, başarılı akademik çalışmalar yapan akademisyenlerin önemli katkılarıyla gerçekleştiğini belirterek “Bu başarıyı arttırarak sürdüreceğimize inancım tam” dedi.