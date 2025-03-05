Anadolu Üniversitesi’nde 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi Anadolu Üniversitesi Yemek Bursu başvuruları başladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in müjdesini verdiği ihtiyaç sahibi öğrenciler için burs programı başvuruları başladı. Bin 100 öğrenciye verilen burs imkânında hedef, tüm ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkânı sağlamak. Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

"Anadolu Üniversitesi yemek bursu için öğrencilerimiz başvurularını, 5 Mart 2025 mesai başlangıcından 7 Mart 2025 mesai sonuna kadar anasis.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak, çevrim içi (Online) ortamda gerçekleştireceklerdir. Başvuru sonuçlarını ise aynı bağlantıdan öğrenci kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak, çevrim içi (Online) olarak takip edebileceklerdir. Yemek Bursu hakkını kullanmakta olan öğrencilerimizin söz konusu kazanılmış hakları devam ettiğinden yeniden başvuru yapmalarına gerek yoktur."