Anadolu Üniversitesi, Eskişehir milletvekilleri, valilik yetkilileri ve rektörlerin katılımıyla yapay zekâ alanında önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen "Yapay Zekâ: Düşünen Makineler, Değişen Dünyalar" seminerinin ikinci ayağı, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer katılım sağladı. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâmil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç ile üç üniversitenin öğretim üyeleri de toplantıda yer aldı.

"Eskişehir potansiyeli oldukça yüksek olan bir Anadolu şehrimiz"

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Eskişehir Milletvekili ve TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez şunları söyledi: "TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu olarak, milletvekili olduğumuz ve hizmet bölgemiz olan Eskişehir’de Sayın Utku Çakırözer ile üniversite camiasıyla bir araya geldik. Birçok şehrimizde yalnızca bir veya iki üniversite varken, Eskişehir’de hem sosyal hem de fen bilimleri alanlarında oldukça başarılı üç üniversitemiz bulunuyor. Bu toplantıda da üç başarılı üniversitenin öğretim üyelerinin sunduğu önerilerle yapay zekâ alanındaki yetkinliğimizi ve kapasitemizi değerlendirmiş olduk. Bu değerlendirmeleri birlikte takip edip üzerinde çalışmalar yapacağız. Bugün, bu toplantıda bize ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi, sadece şehrimizin değil, ülkemizin de bir markasıdır. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’den, Açıköğretim Sistemi’nde içerik hazırlama ve sınav organizasyonlarının aşamalarında yapay zekâ destekli uygulamalardan sıklıkla faydalanıldığını öğrendik. Biz de bu gelişmelerden oldukça memnuniyet duyduk. Bundan sonraki süreçte de inşallah hem Eskişehir’e hem de ülkemize değer katacak inovatif çalışmalarla hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, bugün bu toplantı vesilesiyle bizlere ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne, diğer güzide üniversitelerimizin rektör ve öğretim üyelerine, Valiliğimize ve Komisyonumuzun değerli üyelerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

"Eskişehir üniversiteleri, yapay zekâ çalışmaları konusunda başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceklerdir"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, toplantı sonrasında şunları dile getirdi: "Sayın milletvekillerimiz Fatih Dönmez ve Utku Çakırözer’in, yapay zekâ araştırmaları konusunda Eskişehir’deki üç değerli üniversitemizin akademik ve idari görüşlerini almaları bizler için çok kıymetli. İnanıyorum ki Eskişehir üniversiteleri, yapay zekâ çalışmaları konusunda başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceklerdir."

"Değerli üniversitelerimizin değerli rektörleri ve akademik ekibine çok teşekkür ediyorum"

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Bu değerli toplantı için öncelikle TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez’e, Eskişehir’de bulunan değerli üniversitelerimizin değerli rektörleri ve akademik ekibine çok teşekkür ediyorum. Kısa sürede kendilerinden çok şey öğrendik. İnanıyorum ki Eskişehir, her alanda olduğu gibi yapay zekâ alanında da başarılı çalışmalar ortaya çıkarmaya devam edecek." dedi.

"Anadolu Üniversitesi olarak yapay zekâ alanında bir yüksekokul, bir de fakülte açıyoruz"

Oldukça verimli bir toplantı geçirdiklerini belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Bugün YÖK’te yaptığımız görüşmeler sonucunda kesinleşen bir haberimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Anadolu Üniversitesinde bilişim ve yapay zekâ alanında bir yüksekokul, bir de fakülte açılacak. Bilişim Teknolojileri ve Yapay Zekâ Meslek Yüksekokulunda dört, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültemizde ise altı olmak üzere toplamda 10 yeni bölüm açacağımızın müjdesini sizlerle paylaşıyorum. Bu kapsamda katılımlarından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirilen "Yapay Zekâ" toplantısının ardından heyet, Anadolu Üniversitesi Merkez Yemekhanesinde öğrencilerle birlikte iftar yemeği yedi.