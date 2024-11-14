Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Kulübü, Yabancı Diller Kulübü ve Arkeoloji Kulübü tarafından düzenlenen “Sosyal Bilimlerde Yapay Zekanın Etkin Kullanımı” semineri Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonu’nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Adem Yurtsever, Dr. Öğr. Üyesi Sonnur Aktay ve Arş. Gör. Dr. Cihan Kara’nın konuşmacı olduğu seminere çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Doç. Dr. Yurtsever: “Yapay zekâ ilerlemeyi, ayak uydurmayı, adapte olmayı gerektiriyor”

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Arkeoloji Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Adem Yurtsever seminerde şunları söyledi:

"Üç yıl içerisinde yapay zekanın geldiği nokta bugünkü katılımınızdan anladığım kadarıyla da birçok kişi tarafından kabul gören bir alan. Yapay zekâ ilerlemeyi, ayak uydurmayı, adapte olmayı gerektiriyor. Bu etkinliğin Yabancı Diller ve Arkeoloji Kulüpleri etkinliklerinin ufak bir fragmanı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki daha çok işler yapacağız.”

Dr. Öğr. Üyesi Aktay: “Bugün güncel bir konu ile birlikteyiz”

“Sosyal Bilimlerde Yapay Zekanın Etkin Kullanımı” başlıklı sunumun açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Sonnur Aktay ise “Bugün güncel bir konu ile birlikteyiz. Yapay zekayla ilgili bölümümüzde bir sunum yapılmıştı ancak Cihan Kara’nın bu konuyla ilgili bilgi birikiminden farklı bölümlerin de yararlanmasına karar verdik ve bu meyanda Arkeoloji Kulübüyle dışarıya açılarak daha geniş bir alanda etkinliğimizi yapıyoruz. Bu sunumun hocalarımız ve öğrencilerimiz için çok etkili olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Arş. Gör. Dr. Kara: “ChatGPT’yle birlikte kullanabileceğiniz birçok farklı uygulama var”

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Cihan Kara ise etkinlikteki konuşmasında şunlara değindi:

“Bugün yapay zekâ alanında yalnızca ChatGPT değil başka nelerin olduğunu ve nasıl kullanabileceğinizi göstererek bir sunum yapacağım. Birçok insan, akademisyenler de dahil yapay zekâ kullanıyor fakat bu Chat GPT kullanımından çoğunlukla öteye gidemiyor. Genelde ChatGPT’ye bir soru soruluyor bununla ilgili bir yanıt alınıyor. Bu girdiler değişken olabilir; verdiğiniz komuta göre birtakım yanıtlar alıyorsunuz bu da sohbet robotları üzerinden gerçekleşiyor fakat ben günlük hayatta bu şekilde kullanmıyorum. Yapay zekanın kullanımına uygun birçok araç var ben kendi kullandıklarımdan bahsedeceğim. ChatGPT Plus versiyonunu aylık 20 dolar ödeyerek ilk çıktığından beri kullanıyorum. Günlük işlerim, kod üretimi, konuşma pratiği, görsel üretimi için kullanıyorum.”

“Sosyal Bilimlerde Yapay Zekanın Etkin Kullanımı” semineri soru cevap kısmının ardından sona erdi.