Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, Ulusal Staj Programı (USP) hakkında açıklamalarda bulunarak, “İşveren statüsü ile istihdam ettiğimiz öğrenci sayısı ise geçen yıl 36 iken bu yıl 50 öğrenciye çıkmayı başardı” dedi.

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, Ulusal Staj Programı (USP) hakkında açıklamalarda bulunarak, “İşveren statüsü ile istihdam ettiğimiz öğrenci sayısı ise geçen yıl 36 iken bu yıl 50 öğrenciye çıkmayı başardı” dedi.

Öğrencilerin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından başlatılan USP, kariyer olanaklarına erişmede fırsat eşitliğini desteklerken aynı zamanda staj uygulamalarını sadece zorunlu staj gerektiren bölümlerle sınırlı kalmadan tüm bölümlere yaygınlaştırmayı hedefliyor. Programa başvuru yapan öğrenciler, eğitim hayatları boyunca becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlendiriliyor. İşverenler ise öğrencilerin yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi gönderiyor.

Anadolu Üniversitesi USP’nin bir paydaşı

Pilot uygulaması 2020 yılında gerçekleştirilen tüm kamu kurumlarında yaygınlaştırılan staj programı ile öğrenciler, geçtiğimiz aylarda Anadolu Üniversitesi’nin farklı birimlerinde staj yapmaya fırsatı bulmuştu. Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Birimi, Kariyer Merkezi ve Radyo A stajyer öğrenci kabul eden başlıca birimler olmuştu. Anadolu Üniversitesi sunduğu zengin staj olanaklarından tüm üniversite öğrencilerinin faydalanması için bu yıl da projenin paydaşı olmaya devam ediyor.

“Bu yıl 50 öğrenciyi işveren statüsü ile istihdam ediyoruz”

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda yürütülen bu program ilk zamanlarda Staj Seferberliği olarak başlayan, sonrasında ‘Staj Seferbirliği’ne evirilen ve bu yılda Ulusal Staj Programı olarak ismi değişen içeriği de genişleyen bir program olarak karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla 20 ya da 30 iş günü çerçevesinde staj dönemlerimizi belirledik. Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden yaklaşık 20-25 öğrenci özel ve kamu kuruluşlarında staj yapmakta. İşveren statüsü ile istihdam ettiğimiz öğrenci sayısı ise geçen yıl 36 iken bu yıl 50 öğrenciye çıkmayı başardı. Stajyerlerimizi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kurumsal İletişim Birimi, SODİGEM, Kariyer Merkezi, Mezunlar Birliği, Konuk Evleri gibi birimlerde istihdam ettik” dedi.

Kimler başvurabilir, başvurular nasıl yapılır?

Programa; ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimine ülkemizde devam eden gençlerin yanı sıra, lisans ve lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençler de başvurabiliyor. Ayrıca staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetiliyor; sigorta ve staj ücretleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. Maddesi çerçevesinde ödeniyor. Ulusal Staj Program’ına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ilk defa öğrencilerin değerleme sürecinde; başvuru sırasında paylaştıkları bilgi ve belgeler kullanılarak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları hesaplanacak. İşverenler staj tekliflerini yeterlilik puanlarını esas alarak gönderdiğinden, gençlerin başvuru sırasında paylaşacağı bilgi/belgeler, beceri ve yeterliliklerine uygun staj imkânlarına erişiminde önemli rol oynayacak. Not ortalaması, bölüm, yabancı dil puanı gibi pek çok bilgi e-Devlet üzerinden doğrudan aktarılabilirken e-Devlet’te yer almayan çalışmalar ise sisteme yüklenecek belgeler ile beyan edilebilecek. Beyan usulü ile alınan belgelerin kontrol süreci ise üniversitelerin kariyer merkezleri ve ilgili kamu kurumları tarafından yürütülecek.

Fırsat eşitliği için objektif değerleme

Ulusal Staj Programı’nda değerlemeler, anlık performansı ölçen sınavlar yerine, öğrencilerin yaşam boyu sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak yapılırken, her bir öğrenci için hesaplanan yeterlilik puanları ise profillerine eklenecek. Adayların profili, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek işverenlerin erişim sağlayabileceği stajyer havuzuna aktarılacak. İşverenler; adayların kişisel bilgilerini görmeden staj tekliflerini sunacak ve gençler, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek seçilmeyi bekleyen değil staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline gelecek.