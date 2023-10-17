Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından ‘Profesyonel Mutfaklarda Bıçak Kullanma Sanatı Atölyesi’ gerçekleştirildi.

Knife Academy’den Şef Sadık Doğan’ın katılımıyla Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Atölye eğitiminde Şef Sadık Doğan, profesyonel mutfaklarda kullanılan bıçakları tanıtan ve dünya mutfaklarında kullanılan bıçak çeşitlerini verimli kullanma teknikleri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Şef Doğan, bıçakların doğru kullanımını uygulamalı olarak göstermek adına balık temizleme tekniklerini öğrencilere gösterdi.

Atölyenin sonunda gerçekleştirilen çekiliş ile üç öğrenciye şef bıçağı hediye edilirken, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay, Şef Sadık Doğan’a plaket takdim etti.