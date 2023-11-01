Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Perakende Genç Yetenek Programı Bilgilendirme Toplantısı ve MT Başarı Belgesi Töreni’ gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi ile Boyner Grup arasında perakendecilik sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamaya yönelik “Boynerde Kariyer Var” programı çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Perakende Genç Yetenek Programı Bilgilendirme Toplantısı’ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Boyner Saha İnsan Kaynakları Direktörü Başak Bilgin ve Boyner Perakende Akademi Direktörü Gamze Umaz, Boyner Saha İnsan Kaynakları Müdürü Canan Bayrakdar, Saha İnsan Kaynakları Yöneticisi Banu Eşki Gülşen ve Akademi Direktörü Gamze Umaz’ın konuşmacı olarak yer aldığı bilgilendirme toplantısı ve başarı belgesi törenine; İİFB Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Onur Baycan ve Doç. Dr. Ozan Ağlargöz, Erasmus Bölüm Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Güzel Özbek katılım gösterdi.

“Perakende alanında ilerlemek istiyorsanız doğru adrestesiniz”

Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Anadolu Üniveristesi ile Boyner Grup arasında sağlanan iş birliğinin önemine değinerek şunları aktardı:

“Çok değer verdiğimiz bir iş birliği partnerimizle burada olmaktan çok mutluyuz. Boyner Grup ile uzun bir yol yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz. Bu proje, çok değer verdiğimiz bir proje. MT deneyimleri paylaşımı ve bilgilendirme toplantısı son derece önemli. Bu yola çıkarken bir şeyleri hayal ederek çıktık, iyi olacağını düşündük. Ne mutlu ki, bu iş birliğinin ilk meyvelerini bugün aldık. Burada güzel fırsatlar var. Özellikle perakende alanında ilerlemek istiyorsanız burası sizin için doğru adres. Karşılıklı güven, sevgi ve saygıyla 2 yıldır iş birliği içerisindeyiz. Gelecek yıllarda da bunun sağlanmasını istiyorum. Birçok öğrencimiz için burada staj yapmak çok kıymetli. Birlikte yeni başarıların sağlanmasını temenni ediyorum.”

“Boynerde Kariyer Var sloganını çok önemsiyoruz”

Boyner Saha İnsan Kaynakları Direktörü Başak Bilgin, “Perakende Genç Yetenek Programı” hakkında yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bu programa 2022 yılında başladık. Boyner, piyasada birçok şirketi domine eden bir şirket. Özellikle istihdam konusunda çok duyarlı. Bu yüzden de her zaman “Boynerde Kariyer Var” sloganını çok önemsiyoruz. Bu söylemi doldurmak için gerçekten bir üniversite iş birliğine ihtiyaç vardı. Bunun için ekosistemi en geniş olan Anadolu Üniversitesi bizim için en iyi ve en doğru örnekti. Amacımız, Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle beraber hem öğrencilerin hem de mezunların sektördeki deneyimini arttırmak ve onları iş hayatına hazırlayıp bize de daha donanımlı bir şekilde gelmelerini sağlamaktı. Programa lisans 3. sınıf öğrencilerimiz başvurabilecekler. İlan açıldıktan sonra Mart-Nisan aylarında seçme ve yerleştirme sürecimiz başlıyor. Yazın olduğunuz şehirde Boyner Mağazası varsa yerleştirmeler buna uygun oluyor. Temmuz-Eylül ayı stajınız devam ettikten sonra da eğitim hayatınız başlıyor ve 4. sınıfta güz dönemiyle beraber 5 dersten sorumlu oluyorsunuz. Alacağınız dersler, Boyner’deki yöneticiler verecek ve sizin akademik olarak gördüğünüz bazı dersleri teorik olarak uygulama donanımına sahip olacaksınız. Mezun olduğunuz zamanda da MT süreci başlıyor. İlk adımı yöneticilikle başlayan bu programda, stajını Boyner’de yapan ve sorumlu oldukları dersleri alan öğrenciler, MT olmaya hak kazanıyor.”

Bilgilendirme programı sonrasında İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir ile İİBF Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Onur Baycan ve Doç. Dr. Ozan Ağlargöz tarafından 2022-2023 yılı yaz stajını başarıyla tamamlayan öğrencilere MT Başarı Belgeleri takdim edildi.