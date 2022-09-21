Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, Anadolu Üniversitesi içerisinde yapım çalışmaları devam eden Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi’ni ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, Anadolu Üniversitesi içerisinde yapım çalışmaları devam eden Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi’ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Üreten Şehirler Programı çerçevesinde finanse edilen ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile Anadolu Üniversitesi yürütücülüğünde kurulan Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi, Yunus Emre Kampüsü içerisinde kuruluyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, yılsonuna doğru tamamlanacak olan merkezi ziyaret ederek çalışmaların yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Erdal ve Durak, merkezin oyun ve animasyon sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirterek, İHA muhabirlerine açıklamalarda bulundular.

“Üniversitemiz bu konuda uygun bir alt yapı ve ekosisteme sahip”

Yürütülen projenin amaçlarına değinen Rektör Erdal, “Amacımız burada oyun ve animasyon sektörüne hem istihdam hem de genç girişimciler yetiştirmek. Bu proje çerçevesinde ortaya çıkacak demo oyunlar, yine girişimcilik alanına açılacak. Üniversitemiz bu konuda uygun bir alt yapı ve ekosisteme sahip. Hem Güzel Sanatlar Fakültemiz; çizgi film ve animasyon bölümü, resim ve grafik bölümleri, aynı zamanda konservatuarda seslendirme bölümleri bu tür bir girişimciliğe ev sahipliği yapacak bir yeterliliğe sahip. ATAP Teknopark bünyesinde de çok sayıda animasyon girişimci şirketlerimiz var. Bu projenin özellikle yükselen bir sektör olan oyun ve animasyon sektörüne çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

“Eskişehir zaten animasyon sektöründe kuvvetli illerimizden bir tanesi”

Merkezin hedefleri arasında sektöre başarılı firmaların kazandırılmasının da yer aldığını dile getiren Genel Sekreter Durak ise, “Sanayi ve BEBKA Kalkınma Ajansı destekleriyle Eskişehir’de Üreten Şehirler çerçevesinde Oyun Geliştirme Ve Animasyon Merkezi kuruluyor. Eskişehir zaten animasyon sektöründe kuvvetli illerimizden bir tanesi. Anadolu Üniversitesi de bu konuda başarılı çalışmalar yürüttü. Bu proje çerçevesinde de çeşitli alt yapılar geliştirerek, kuluçka ve ön kuluçka firmaları kurularak oyun sektöründe yeni girişimler çalışma imkânları bulacak. Hedefimiz bölgemizden çok başarılı oyunlar oluşturan firmaların sektöre kazandırılması. Bugün de çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah yılsonuna doğru da tamamlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.