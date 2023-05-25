Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen "Üniversitelerde Müzik Telif Hakkı ve İcracı Sanatçıların Sosyal Güvenliği Eğitim" isimli seminer gerçekleştirildi.

Öğrenci Merkezi Salon 2009’da Seminere Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Av. Şükriye Şirin, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili Doç. Dr. Onur Dülger, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerde uzman isimler yer aldı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölüm Başkanı Doç. Esra Berkman moderatörlüğünde, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, Pamukkale Üniversitesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, Anadolu Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Özsoy, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği (TSMB) Başkanı Mustafa Demir, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP) Genel sekreteri Av. Ahmet Türkoğlu konu hakkındaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

“Sağlıklı işleyen bir telif hakkı hukuku ve güçlü bir telif bilinci olan ülke yüksek gelişmişlik düzeyini yakalamıştır”

Kültür ve Turizm Bakanlığının toplumda telif hakkı duyarlılığının oluşmasına yönelik yapılan faaliyetlere ve sivil toplum kuruluşlarının da bu yönde teşvik edilmesine yönelik çalışmalarından bahseden Av. Şükriye Şirin, “Günümüz dünyasına bakıldığında sağlıklı işleyen bir telif hakkı hukuku ve güçlü bir telif bilinci olan bir ülke kültürel ve sanatla ilgili erişkinliğin yanı sıra bilim ve teknoloji alanında da yüksek gelişmişlik düzeyini yakalamıştır” dedi.

“Türkiye’de bir akım başlattık ve ucu meslek birliğine dayandı”

TSMB Kurucu Başkanı Mustafa Demir, geçimini müzik ile sağlayan bireylerin özellikle pandemi döneminde yaşadıkları geçim sorunlarının bir meslek birliği kurulması gerektiğinin işareti olduğunu ifade ederek “Meslek birliği bu işi meslek edinip üniversiteden mezun olanlar için kuruldu. Türkiye’de bir akım başlattık ve ucu meslek birliğine dayandı. TSMB’de üyelik kriterlerinde üniversiteden mezun olanları direkt üye olarak alıyoruz, sizler için sosyal güvencenizle ilgili ne yapmak gerekiyorsa sağlayabilecek çok güzel bir kapı oldu” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ise meslek birlikleriyle yapmış olduğu çalışmalar sonucunda icracı sanatçıların sosyal güvenlikleri hakkında önemli bilgilendirmelere yer verdi. Karadeniz’in ardından Prof. Dr. Hülya Kabakçı da serbest meslek erbabı olarak müzisyenlerin hizmetlerinin vergilendirilmesindeki işleyiş ve önemden bahsetti.

“Yedi meslek birliği arasındaki beraberliği sağladık”

MESAM Başkanı Recep Ergül ise gerçekleştirdiği konuşmasında sektördeki telif sorunları karşısında birlikteliğin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bağlantılı olarak MESAM ve MÜSEF olan iki federasyonu kurduk. Tüketicinin karşısına tek muhatap olarak çıkmak için bir protokol kurduk ve artık bir temsilci olarak tüketicinin karşısına çıkarak birlikler arasındaki beraberliği sağladık”

MÜYAP Genel Sekreteri Ahmet Türkoğlu ve Anadolu Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Özsoy ise telif hakları konusundaki hukuksal işleyişler hakkında dikkat edilmesi gereken yasaları ve işleyişleri katılımcılarla paylaştı. Seminer soru cevap kısmı ile sona erdi.