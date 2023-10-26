Anadolu Üniversitesi’nde ‘Cumhuriyet’e Doğru’ konferanslar dizisinin üçüncüsü olan ’Milli Mücadele’de İstanbul Basını’ başlıklı konferans düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet’e Doğru” konferanslar dizisinin üçüncüsü olan “Milli Mücadele’de İstanbul Basını” başlıklı konferans, Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı’nın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yelda Okay, Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Yakut başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

“Bu günlerde cumhuriyetin anlamını her zamankinden daha çok içselleştirmeliyiz”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yelda Okay, “Belki bu günlerde her zamankinden daha çok cumhuriyetin anlamını içselleştirmeliyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında fakültemiz tarih bölümünün düzenlediği bu seri çok önemli. O yüzden bugünkü konuşmanın da çok ufuk açıcı olacağını düşünüyorum. Şaduman Hoca’nın özgeçmişine baktığımızda cumhuriyet tarihi ile ilgili farklı içerikler ortaya koymasıyla kıymetli bir hocamız. Bugün bize anlatacağı konu için Şaduman Hocama, bize bu fırsatı sunduğu için de Kemal hocama teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Bu konferans dizisini gerçekleştirebildiğimiz için gururluyuz”

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Yakut ise Edebiyat Fakültesi’nin kendi imkânlarıyla bu etkinliği gerçekleştirmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Bugün gerçekten enteresan bir konferans konusuyla beraberiz. Tarihimizde çok konuşulduğu halde az bilinen bir dönem mütareke dönemi. Bu dönemde ne yazık ki İtilaf Devletleri yanında duran bir basın vardı. Hatta şu an suç teşkil edebilecek bir dizi hakarete de başvuruyorlardı. O yüzden bu konferans iyi takip edilmeli" ifadelerine yer verdi.

“Atatürk basına önem veren bir liderdi”

Konferansta Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı, dönemin basınına dair önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Halıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasında propaganda önemi bir etken. Bunun farkında olan Atatürk de zaten Sivas Kongresi’nden itibaren basına önem veren bir liderdi. Fakat iki iktidarlı bir dönemde muhalefetlerle de tabii ki karşılaşıyoruz.”

Konferans soru cevap kısmı ile son buldu.