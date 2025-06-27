Anadolu Üniversitesi’nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenleri coşkuyla devam ederken, üniversitenin çeşitli fakülteleri de kendi bünyelerinde özel kutlamalarla mezuniyet heyecanını paylaşıyor.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde düzenlenen ’Eczacılık Yemin Töreni’, öğrencilerin meslek hayatlarına ilk adımlarını attığı anlamlı bir etkinlik oldu. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Özkay ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ile çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

"Eczacılık, sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğrencilerin sadece bir meslek kazanmadıklarını, aynı zamanda topluma karşı önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Eczacılık, sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Sizler yalnızca ilaç veren değil, aynı zamanda hastalara rehberlik eden, topluma sağlık bilinci kazandıran kişiler olacaksınız. Bu süreçte etik değerlere, bilimsel bilgiye ve insan odaklı yaklaşıma sıkı sıkıya bağlı kalmanızı diliyorum" dedi. Konuşmasının devamında ailelere ve öğretim elemanlarına teşekkür eden Rektör Adıgüzel, öğrencilerin bu başarıya ulaşmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

İBF’de dereceye giren öğrenciler için tören düzenlendi

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) 2024-2025 Öğretim Yılını dereceye girerek bitiren İBF mezunları için tebrik töreni düzenlendi. Şener Şen Kültür Salonu’nda düzenlenen törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Rektör Danışmanı ve İBF Dekan Vekili Prof. Dr. Barış Kılınç, İBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serhat Serter, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katılım gösterdi.

"Buraya her geldiğimde kendi evime gelmiş gibi hissediyorum"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel İBF’de gerçekleştirilen törende, "Bugün burada bizlerin bir araya gelmesine vesile olan mezun meslektaşlarımı kutluyorum. İletişim Bilimleri Fakültesi olarak büyük bir ailenin parçasıyız. Aradan otuz yıl geçse de otuz yıl önceki hocalarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız hala buradalar. Sanki daha dün kapıdan çıkmışız da bugün tekrardan gelmişiz gibi bir sıcaklıkla ve dostlukla kucaklanıyoruz. Sizler de bugün buradan ayrılıyor olabilirsiniz ama her zaman Anadolu Üniversitesi’nin kapısı size açık olacak. Hayatta hep başarılı olanlar, hep iyi iletişim kurmayı bilenler, iyi iletişim becerilerine sahip olanlar başarılı oluyor. İşi iyi bilmek başarılı olmak için yeterli değil, işi iyi yönetmek için iyi iletişimci olmak lazım. Dolayısıyla buradaki iletişimi her zaman canlı tutacağınıza inanıyorum. Demek istediğim bugün bir son değil aslında bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

"Burada kazandığınız yetkinlikler size çok büyük imkanlar sunacak"

Mezuniyet programının başlangıç konuşmasını yapan İBF Dekan Vekili Prof. Dr. Barış Kılınç, şu sözleri kullandı:

"Mezunlarımız açısından büyük bir heyecan aynı zamanda buruk bir sevinç, karmaşık duygular olduğunu düşünüyorum. Anadolu Üniversitesi’nin kıymetli hocaları, kuvvetli kurumsal yapısı, büyük altyapı ve teknik imkanları, bunların hepsi mezun olduktan sonra karşılaşılan zorlukları, engelleri aşmanızı sağlayan en büyük desteğiniz olacaktır. İster iletişim sektöründe çalışın ister başka bir sektörde dolaysız ya da dolaylı yoldan iletişimle iç içe olacağınız için burada kazandığınız yetkinlikler size çok büyük imkanlar sunacaktır. Hocalarınız her zaman sizlerin arkasında ve burası size her zaman açık. Ne zaman isterseniz bizler buradayız."

Hukuk Fakültesi mezunları fakülte bahçesinde buluştu

Mezuniyet öncesi Hukuk Fakültesi bahçesinde bir araya gelen mezunlar, arkadaşları ve hocaları ile vedalaştı. Törende Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün ve Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ezer ve Dr. Öğr. Üyesi Merve Kutlu Mutluer, öğrenciler ve aileler yer aldı. Etkinlikte konuşan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün, hukukçu olmanın taşıdığı yüksek sorumluluğa dikkat çekerek, mezun öğrencilerle gurur duyduklarını dile getirdi. Öğrencilerin artık fakültenin mezunu değil, aynı zamanda bir mensubu olarak kalacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Aygün genç hukukçulara meslek hayatlarına dair önemli tavsiyelerde bulundu. Tören çerçevesinde fakültede dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Ardından tüm mezun öğrenciler, hep birlikte hukukçu yeminini ederek mesleğe ilk adımlarını attı. Program, konserler ve ikramlar eşliğinde devam ederken, katılımcılar hem gurur hem de mutluluk dolu anlar yaşadı.

Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri yemin etti

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri de düzenlenen törenle meslek yemini etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye Mavili, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Semra Saruç, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Eskişehir Şube Temsilcisi Sosyal Hizmet Uzmanı Recep Akçelik, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

"Buradaki eğitimleriniz sadece bir başlangıç"

Fakülte Dekanı ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye Mavili, mezunlara hitaben yaptığı konuşmada, "Sosyal hizmet çok meşakkatli bir meslek. Buradaki eğitimleriniz sadece bir başlangıç. Yeni başlangıçlarınızın içinize sinen biçimde alanda, üniversitelerde, STK’larda ve kamu kurumlarında olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ezilen, kırılan, ötekileştirilen kim varsa biz oradayız"

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Eskişehir Şube Temsilcisi Recep Akçelik ise "Toplumun ihtiyaç duyan tüm kesimlerine insan onuruna yakışır biçimde hizmet sunma sorumluluğu omuzlarınızda. Ezilen, kırılan, ötekileştirilen kim varsa biz oradayız" diye belirtti.

"Irk, dil, din gözetmeden bireyin yanında olacağımıza söz veriyoruz"

Bölüm birincisi Elif Güzel konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Meslek hayatımız boyunca adalet, eşitlik ve insan onuruna uygun bir duruş sergilemeye kararlıyız. Irk, dil, din gözetmeden bireyin yanında olacağımıza söz veriyoruz" diye belirtti.