Anadolu Üniversitesi, Kore Gıda Tanıtım Enstitüsü (KFPI) ve Güney Kore Cumhuriyeti Tarım Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (MAFRA) iş birliği ile dördüncüsü düzenlenen ’Kore Mutfağı Uzmanlık Eğitimi Projesi’ çerçevesinde ’Bulgogi’ yapımı atölye çalışması, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı’nda gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema Ekincek ve Eğitmen Jinny Hong’un yürütücülüğünde gerçekleşen atölyeye Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. Fatih Temizel, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay ile beraber birçok kişi katılım sağladı.

“Bol neşeli ve lezzetli bir etkinlik diliyorum”

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay düzenlenen etkinlik ile ilgili, "Bu etkinlik sayesinde bir arada olduğumuz için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bol neşeli ve lezzetli bir etkinlik diliyorum" dedi.

“İstasyonlarımız hocalarımızı bekliyor”

Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema Ekincek, eğitmen Jinny Hong ile yürüttükleri bu projenin ön hazırlıklarını gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Jinny Hong hocamız gereken tüm bilgileri bizlere verecek ve ardından yemeğin yapımını gerçekleştireceğiz. Biz ön hazırlıkları tamamladık. İstasyonlarımız hocalarımız için hazır. Bu istasyonlarda hocalarımız doğrama ve pişirme aşamasında bu yemeğin yapılışını öğrenecekler ve daha sonrasında yemeğin tadımını gerçekleştireceğiz.”

“Bulgogi Kore’de yaygın tüketilen bir yemek”

Koreli Eğitmen Jinny Hong Bulgogi yemeğinin Kore’de çok yaygın tüketilen bir yemek olduğunu belirtti. Ardından katılımcılara tarif ederek atölye çalışmalarında katılımcılara yardımcı oldu. Atölye çalışması, hazırlanan Bulgogi yemeğinin tadımının gerçekleştirilmesiyle son buldu.