Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Galip Özsarı, Bal Ligi’nde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "En büyük amacımız Eskişehir’e ikinci bir profesyonel takım kazandırmak ve Eskişehirspor’un yanında yoldaş olmak" dedi.

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Galip Özsarı, Bal Ligi’nde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "En büyük amacımız Eskişehir’e ikinci bir profesyonel takım kazandırmak ve Eskişehirspor’un yanında yoldaş olmak" dedi.

Kulüp yöneticileri ve sporcuların katıldığı basın toplatışında açıklamalarda bulunan Özsarı, Eskişehir’e ikinci bir profesyonel takım kazandırarak Eskişehirspor’a yoldaş olmak istediklerini kaydetti. Kulüp olarak birçok branşta mücadele ettiklerini anlatan Galip Özsarı, "Üç sezondur hedefe giden bir kadro kuruyoruz. Birinci amacımız Eskişehir’e bir profesyonel takım kazandırabilmek. Eskişehir’in sporuna ve Eskişehirspor’a bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En büyük amacımız Eskişehir’e ikinci bir profesyonel takım kazandırmak ve Eskişehirspor’un yanında yoldaş olmak. Üç sezondur arkadaşlar ile ciddi emek sarf ediyoruz. Her şey gayretle olmuyor, bazen de nasip olması gerekiyor. Geçen yıl 2 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Allah nasip etmeyince olmuyor. 2 sezonki tecrübelerimiz ile beraber bu sezon daha ayağı yere basan, daha iyi mücadele eden, daha temkinli davranan bir takım oluşturduk. Bu sezon 2 sezonluk hasretimizi giderip 3. Lige çıkmak istiyoruz. Sertaç hocam ile beraber takım iyi bir ivme kazandı. Sertaç hocamız ligin kıymetli hocalarından birisi. Desteklerinden dolayı da rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Hafta sonu Eskişehir derbisi oynanacak

Hafta sonu oynanacak Eskişehir derbisi için de konuşan Özsarı, “Derbi ile ilgili konuşmak gerekirse, Yunus Emrespor ile 3 sezondur dostça rakibiz. İnşallah bu haftada kardeşçe bir mücadele olacak. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Hedefimiz şampiyonluk olduğu için tüm takımları aynı kategoride görüp, yenmek için mücadele ediyoruz. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün tüm branşlarını şehre açtıklarını kaydeden başkan Özsarı, “ Kabuğuna çekilmiş bir takım değiliz. Bunu 3 sezondur kırmaya çalışıyoruz. Yaz okulu programında 1000 çocuğumuza hizmet verdik. Bu şehirle kucaklaştığımızın bir göstergesidir. Taraftarların bundan sonraki süreçte bizi de desteklemelerini temenni ediyoruz” dedi.

Yavaş yavaş giderek sonunda gülen taraf biz olmak istiyoruz

Teknik Direktör Sertaç Gezer ise şunları söyledi;

“Bugüne kadar aldığımız sonuçlardan memnunuz. Bizim hafta hafta gitmemiz lazım. Kimseye biz de geliyoruz demeden, yavaş yavaş giderek sonunda gülen taraf biz olmak istiyoruz. Biz Eskişehirspor’dan sonra ikinci bir profesyonel takımı kazandırmak istiyoruz. Bu şehre yakışanda bu, inşallah başaracağız. Yunus Emrespor bu şehrin takımı. Ancak biz hedefe kilitlendik. Biz kimseyi küçümsemiyoruz, kimseyi de gözümüzde büyütmüyoruz. Aynı coşku ile oynamak istiyoruz. Bal Ligi oldukça zor bir lig. Bu ligde bizim 2-3 katımız para harcayarak takım kuran kulüpler var. Bu ligde savaşan çocuklarla başarılı olursun”

Takım kaptanı Ali Fırat Kasap ise takımdaki havanın sahaya yansıdığını belirterek, “Kardeş takım olarak gördüğümüz Yunus Emrespor maçından galip gelmek istiyoruz. Ona göre hazırlandık ve motive olduk. Bu maçı güzel bir galibiyet ile kazanmak istiyoruz. Takımdaki hava, kardeşlik sahaya da yansıyor. Galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Bana olan güven ile bu sezon daha iyi oynadığımı düşünüyorum.” dedi.