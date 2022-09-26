2022-2023 akademik yılında ise Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı ilk öğrencilerini kabul etti.

2022-2023 akademik yılında ise Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı ilk öğrencilerini kabul etti.

2016-2017 Akademik yılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans programının açılmasıyla başlayan süreçte, 2021-2022 Akademik yılında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 4 yıllık eğitim veren Görsel İletişim Tasarımı Lisans programı eklenmişti. Öğrencilerin yoğun taleplerinin de değerlendirilerek açılmasına karar verilen Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans programı, ilk yılında belirlenen 30 kişilik kontenjanının tamamını doldurmayı başardı. Tezli yüksek lisans programı, görsel iletişim tasarımı problemlerini kavrayıp, bu alanda nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, öğrencilere sanat, tasarım, teknoloji ve görsel iletişim tasarımı alanlarındaki, teori ile pratik uygulamalar çerçevesinde bilgi ve beceriler kazandırarak kaliteli çözümler üretebilecek uzmanlığa sahip, geleceğin tasarımcılarını ve akademisyenlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halit Turgay Ünalan, şu anda bölüm olarak lisans ve yüksek lisans programları ile 3 binden fazla öğrencisi olan programın, disiplinler arası eğitim yaklaşımı ile Görsel İletişim Tasarımı programı çerçevesinde sanatçı ve tasarımcı yetiştirilmesi için Anadolu Üniversitesinin ve Açıköğretim Sistemi’nin iyi bir ortam sağladığını belirtti. Ünalan ayrıca, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin illüstrasyon, animasyon, 3D modelleme, etkileşim tasarımı, web/uygulama ara yüz tasarımı, oyun tasarımı, interaktif medya tasarımı, bilgilendirme tasarımı, ambalaj tasarımı, grafik tasarım tarihi gibi uygulamalı ve kuramsal, tasarım yeteneklerini geliştiren, analiz ve problem çözme yetisi kazandıran dersleri aldıklarını belirtti.

Bu çerçevede deneyimli akademisyen kadrosunun, sektörde uzman öğretim elemanlarının yetiştirdiği ve yönlendirdiği öğrenciler, mezun olduğunda sektörde ve akademide çok çeşitli kariyer olanaklarına sahip olabiliyorlar. Tezli, tezsiz yüksek lisans programları ve ÖSYM merkezi yerleştirmesi sonucunda lisans programında kontenjanlar tam doluluğa ulaşarak kayıt süreci tamamlanırken Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı için İkinci Üniversite kayıtları 17 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.