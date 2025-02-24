Erasmus+ Değişim Programı çerçevesinde, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Anadolu Üniversitesi’ne eğitim almak üzere gelen uluslararası öğrenciler için oryantasyon programı gerçekleştirildi.

Nasrettin Hoca Salonu’nda düzenlenen program, toplantı ile başladı. Koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Merve Dombaycı’nın üstlendiği toplantıda, Erasmus Student Network (ESN) Anadolu Öğrenci Kulübü tarafından Erasmus değişim programına katılan öğrencilere sunum yapıldı. KA131 projesi çerçevesinde İspanya, Letonya, Fransa, Hırvatistan, Polonya, Hollanda, Çekya, Almanya, Romanya ve İtalya’dan; ortak ülkeler KA171 projesi çerçevesinde Ukrayna, Filistin, Kosova ve Arnavutluk’tan; Freemover programı çerçevesinde ise Kazakistan, Pakistan, Japonya ve Çin’den olmak üzere 19 farklı ülkeden gelen öğrencilere kampüs ve ESN Anadolu Öğrenci Kulübü tanıtıldı.

"Erasmus+ yeni insanlarla tanışmak, farklı yerler görmek ve deneyimler kazanmak için çok iyi bir program"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, "Erasmus yeni insanlarla tanışmak, farklı yerler görmek ve deneyimler kazanmak için çok iyi bir program. Erasmus ile kendinizi geliştirecek ve akademik olarak birçok avantaj elde edeceksiniz. Burada geçireceğiniz zaman, sizin için çok değerli olacak. Sizlere ilk tavsiyem Eskişehir’in yerel lezzetlerini tatmanızdır. Ayrıca Eskişehir’i gezip keşfetmek de sizler için oldukça güzel bir deneyim olacak. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Erasmus Ofis olarak her zaman yanınızdayız, şehrimize hoş geldiniz" dedi.

"Anadolu Üniversitesi’ne hoş geldiniz"

Tüm öğrencilere "Anadolu Üniversitesine hoş geldiniz" diyerek konuşmasına başlayan Öğr. Gör. Dr. Zekiye Doğan, şunları söyledi:

"Anadolu Üniversitesi’nde olmak, yalnızca derslere ve kitaplara odaklanmak değildir. Sizler bu şehirde aynı zamanda Türk kültürünü tanıma fırsatı da bulacaksınız. Türkiye, misafirperverliği ile ünlü bir ülkedir ve burada geçireceğiniz zaman boyunca bunu yaşayarak deneyimleyebileceksiniz. Üniversitemizdeki öğretmenlerimiz her zaman sizlere yardımcı olacak ve yol gösterecek."

Eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi ve pizza ikramı yapıldı

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, ESN Anadolu Öğrenci Kulübü ve Uluslararası İlişkiler Birimi öğrenci sorumlusu Öğr. Gör. Merve Dombaycı’nın eğlenceli aktiviteleri ve fuaye alanında pizza ikramı ile sona erdi. Öğrenciler kampüs turu ile oryantasyonun ilk gününü tamamladı.

Öğrenciler için dolu dolu bir program hazırlandı

Uluslararası İlişkiler Birimi ve ESN Anadolu iş birliğiyle düzenlenen 4 günlük oryantasyon programının 2’nci günü kahvaltı ve Eskişehir gezisi ile devam etti. Öğrenciler, Odunpazarı Modern Müze (OMM) gezisi yapıp Odunpazarı’nda Atlıhan Çarşısı, Kurşunlu Camii ve Tarihi Odunpazarı Evleri ile Eskişehir’in köklü tarihiyle buluştular. Oryantasyonun 3’ncü gününde Erasmus+ gelen öğrencilerine Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi ve Sazova Parkı gezisi düzenlendi. Oryantasyonun 4’üncü ve son gününde ise, öğrenciler için Yazılıkaya Frig Vadisi gezisi gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir’in yanı sıra, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Zekiye Doğan ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gamze Alper ve Öğr. Üyesi Dr. Derya Kahraman katılım sağladı.