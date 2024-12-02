Eskişehir’de katılımcılara müzik ziyafeti yaşatan ’Carmen Konseri’ Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ’Hayal Melodileri Resim Yarışması’ ödülleri Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Yarışma çerçevesinde ’Carmen Sergisi’ Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde gerçekleştirildi. Yunus Emre Salonu’nda yapılan ’Carmen Konseri’ ise katılımcılara adeta bir müzik ziyafeti yaşattı.

"Sanat eğiticisi olarak bu tür yarışmaları değerli buluyorum"

Georges Bizet’in Carmen Operası temasıyla düzenlenen ’Hayal Melodileri Resim Yarışması’nda sergilenmeye değer bulunan eserler Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe’nin de yer aldığı serginin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, "3’üncü Hayal Melodileri Resim Yarışması, disiplinler arası bir iş birliğinin yansımasıdır. Yarışmaya 40 farklı üniversiteden 94 öğrenci katılmış olup, 3 eser ödül almaya, 30 eser ise sergilenmeye değer görüldü. Yarışmanın bu yılki konusu Carmen Operası. Sanat eğiticisi olarak bu tür yarışmaları değerli buluyorum. Öğrencilerimize motivasyon kaynağı olurken, onları ders programının dışına çıkararak üretimlerine katkıda bulunuyor. Bu çerçevede, 40 yıldır Türk sanat kültürüne destek veren bir fakülte olarak paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Genç sanatçılarımızı desteklemek için yola çıkmış EMART kurucusu Serkan Şahin’e, opera ve resim sanatını sanatseverlerle buluşturma vesilesi olmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ödül töreni Carmen Konseri ile gerçekleştirildi

Hayal Melodileri Resim Yarışması’nda 1’inci olan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Sena Takeş, 2’nci olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi İnanç Kayra Akyıldız ve 3’üncü olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisi Muhammed Ergün Çiçek’e ödülleri Yunus Emre Salonunda düzenlenen Carmen Konseri sonunda takdim edildi. Konserin açılış konuşmaları ise Anadolu Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Rahmi Atalay, Yeditepe Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Gülveli Kaya ve EMART Vakfı Kurucu Başkanı Serkan Şahin tarafından yapıldı.

"Öğrencilerimizin görünür olması için çabalıyoruz"

EMART Vakfı Kurucu Başkanı Serkan Şahin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece için yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz. Bugün yapılan sergi ve konser öğrencilerimizin görünür olması, daha çok tanınabilmeleri için yapılmaktadır. Vakfımızın odağı, sanat eğitimi alan öğrencilerimizi geliştirmek. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası birazdan muhteşem bir konser verecek. Yarışmaya katılan öğrencilerimize, vakıf gönüllülerimize, Yeditepe Üniversitesine ve Anadolu Üniversitesine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu gece buradan çıkarken cebiniz hem resim hem müzik dolu olacak.”

"Yarışma çerçevesinde 100’e yakın eser toplandı"

Düzenlenen yarışmanın EMART Vakfı ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştiğine dikkat çeken GSF Dekanı Prof. Rahmi Atalay, "Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duymaktayız. Özel teşebbüsün genç yetenekleri desteklemesini çok kıymetli buluyoruz. Yarışmanın bu senekikonusu Carmen operası. Konuda öğrencileri yenilikçiliğe teşvik edecek birçok unsur var. Yarışma çerçevesinde 100’e yakın eser toplandı. Biz de bu eserler arasından değerlendirmemizi yaptık" şeklinde konuştu.

"Bu yarışma üretilen sanatın halkla buluşması noktasında çok kıymetli"

Yeditepe Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Gülveli Kaya ise, "Ülkemiz kurumsal anlamda Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Liseleri gibi kurumların varlığıyla çok iyi bir yerde ancak sanatla iletişim kuracak toplumu oluşturmak anlamında sorun yaşıyor. Bu anlamda sivil inisiyatifin de sanata katkıda bulunması çok kıymetli. Bu yıl 40’tan fazla farklı güzel sanatlar fakültelerinden öğrenciler yarışmaya katıldılar. Yarışmanın sanat üretilmesi ve üretilen sanatın halkla buluşturulması noktasında çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Özge Türkoğlu, Bengisu Yaman Koyuncu, Umut Kosman, ve Emre Akkuş’un solistliğini yaptığı, Murat Göktaş şefliğindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen Carmen Konseri dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. 40 farklı üniversiteden 100’e yakın öğrencinin katıldığı ve 30 eserin sergilenmeye değer görüldüğü 3. Hayal Melodileri Resim Yarışması Carmen Sergisi’nin 29 Aralık Pazar gününe kadar Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde görülebileceği açıklandı.