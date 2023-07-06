Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Birim Kalite Komisyonları Çalıştayı” Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çalıştaya Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul, Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı ile Anadolu Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri, Kalite Koordinatörlüğü çalışanları ve akademik birim kalite komisyon üyeleri katıldı.

Rektör Yardımcısı Usul: “Kalite algısını Anadolu Üniversitesi adına en üst seviyeye taşıdınız”

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul çalıştayda gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Kaliteyi ölçmek, analiz etmek ve geliştirmek kolay bir iş değil. Fakat sizler tüm zorluklara rağmen bu çıtayı yükseltmeyi başardınız ve kalite algısını Anadolu Üniversitesi adına en üst seviyeye taşıdınız. Kalite Koordinatörlüğümüzün bu süreçte oynadığı rolü göz ardı etmeyeceğiz. Kalite konusundaki anlayışımızı genişletme ve uygulama süreçlerini yönetme konusunda gösterdiğiniz liderlik için sizlere çok teşekkür ederim. Elbette bu süreçte eğitimlerin önemini unutmamalıyız. Bu eğitimler sayesinde hepimiz kalite anlayışını daha iyi kavradık ve bilgilerimizi güncellemeye devam ettik. Önümüzdeki süreçte kalite yönetimi konusunda daha fazla eğitim ve bilgi paylaşımı gerçekleştireceğiz. Hepinize bugüne kadar vermiş olduğunuz emekler için teşekkür ediyorum.”

Kalite Koordinatörü Taşçı: "Hepimiz adına faydalı bir çalıştay olmasını diliyorum”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörü konuşmasında dijital değişimin eğitim hayatına olan etkilerinin anlaşılmasının önemine vurgu yaparak, “Şimdiye kadar yaptığımız tüm çalışmalarda göstermiş olduğunuz destek ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. 2 yıldır 280 kişi ile birlikte hareket ediyoruz ve bunu bile başlı başına bir başarı olarak kabul ediyorum. Bugün sizlerle birlikte kalite güvence sisteminin ölçütleri konusunda vaka analizi yoluyla düşünmek, tartışmak ve vakaları çözüp yorumlamak istiyoruz. Amacımız hep birlikte dünden daha iyi olmak, kendimizin en iyi sürümüne ulaşmak ve daha iyi bir Anadolu Üniversitesi olmak. Hepimiz adına faydalı bir çalıştay olmasını diliyorum.” diye belirtti.

İç Değerlendirme Uygulamaları hakkında bilgi veren Kalite Koordinatörlüğü Eğitim Planlama Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Abdullah Saykılı ise “Değerlendirmeler aslında hayatımızın tam da özünde yer alıyor. Her an bir değerlendirme yapıp buna göre kararlar alıyoruz. Yaptığımız değerlendirmeler ne kadar sağlamsa, verdiğimiz kararlar da o kadar sağlam oluyor. Biz bugün Üniversitemiz tarafından verilen hizmetleri, ortaya çıkan ürünleri sağlıklı bir şekilde değerlendirebilirsek daha doğru kararlar alır ve daha kaliteli hizmetler geliştirme şansını yakalayabiliriz.” dedi.

Açılış konuşmaları ve sunumun ardından, Birim İç Değerlendirme Raporlarından yola çıkılarak hazırlanan vaka analizleri katılımcılar tarafından incelenerek değerlendirildi. Çalıştay, katılımcıların değerlendirmelerini sunmaları ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.