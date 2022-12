Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) tarafından yürütülen 6. TechUP+ Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Program’ının açılış töreni gerçekleştirildi.

ANAÇ Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul, ARİNKOM TTO Teknoloji Transfer Grup Yöneticisi Orkun Başkan, ARİNKOM TTO Yöneticisi Mehmet Hakan Dağ, programa seçilen girişimci ekipler ve girişimcilik ekosisteminden uzmanlar katıldı.

“Girişimcilik sihirli bir dünya”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul, “Girişimcilik dünyası sihirli bir dünya. İşiniz gereği dünyanın her yerine gidip geliyorsunuz. Dünyanın her yerinde bir rekabet var ve herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Hiç kimse boş durmuyor. Herkes kabuğunu kırmaya çalışıyor. Bu rekabetin içinde Anadolu Üniversitesi olarak bizim de olmamız gerekiyor. Bu projenin ne kadar önemli olduğunu şu an daha iyi anlıyorum. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz TechUP’larda çok başarılı olduk”

TechUP programının başarılarından bahseden ARİNKOM TTO Yöneticisi Mehmet Hakan Dağ, “TechUp + programımızın bu yıl altıncısını düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz TechUP’larda çok başarılı olduk. Yaklaşık 10 girişim yatırım aldı. Bu programın desteği ile yine yatırım alan girişimler olacaktır” dedi.

“TechUP kuluçka hizmetlerini ve desteklerini de sunduğumuz hızlandırıcı bir program”

Programın amaçlarından bahseden ARİNKOM TTO Teknoloji Transfer Grup Yöneticisi Orkun Başkanı, “TechUP kuluçka hizmetlerini ve desteklerini de sunduğumuz hızlandırıcı bir program. Hızlandırılmış programlar eğitim ve danışmanlık içeren, o şirketlerin büyüme potansiyellerini daha kısa sürede görmelerini sağlayan programlardır. Amacı Eskişehir’de faaliyet gösteren, alanda yenilikçi ve teknolojik bir hizmeti olan, fakat atılım için finansal kaynaklara ve gerekli tecrübeye ulaşmakta zorlanan girişimcilerin büyüme hedeflerinin danışman gözetiminde desteklenmesi ve yatırım yapılabilir hâle gelmesine yardımcı olmaktır” diye konuştu.