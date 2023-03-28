Türkiye Yüzme Federasyonu Ulusal Gelişim Projesi çerçevesinde 1.Vize ve 13+ Yaş Eskişehir İli Baraj Seçmeleri Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ethem Esen’in takip ettiği, 10 ilden sporcuların katılımı ile düzenlenen seçmelerde deprem felaketi nedeniyle sporcular felaketin yaşandığı illerin isimlerinin yazdığı pankartlar ile yürüyüş yaptı. 29 kulübün 288 sporcusunun katıldığı seçmelerde Eskişehir’de geçtiğimiz aylarda hayatlarını kaybeden Yüzme Antrenörü İbrahim Can Temelli ve Sarar Spor Kulübü Yüzme Şubesi Antrenörü Ali Evirgen’in aileleri adına LÖSEV’e yapılan yardım sertifikaları takdim edildi. Aileler sertifikalarını Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ethem Esen’den aldı. Seçmelerde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Anadolu Üniversitesi adına teşekkür plaketi verildi. Anadolu Üniversitesinin yüzmeye vermiş olduğu katkılardan dolayı takdim edilen teşekkür plaketini Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel TYF Eskişehir İl Temsilcisi Saadet Kayalı’dan aldı.