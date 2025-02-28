Anadolu Üniversitesi Yemekhanesinde Ramazan ayı boyunca tüm öğrenciler için üç öğün yemek hizmeti verilmeye devam edileceği açıklandı.

Türkiye’nin en uygun fiyatlı ve besleyici menülerini sunan Anadolu Üniversitesi Yemekhanesi, Ramazan ayı boyunca da hizmetlerini kesintisiz sürdürecek. Bu kapsamda Merkez Öğrenci Yemekhanesinde kahvaltı hizmeti saat 04.00-09.00 arası verilirken, akşam yemeği hizmeti ise 20.15’e kadar devam edecek.

"Ramazan Ayı paylaşmak ve yardımlaşmak demektir"

Anadolu Üniversitesi Merkez Yemekhanesinin Ramazan Ayı boyunca sunacağı hizmet hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, şunları söyledi:

"Mübarek Ramazan Ayı boyunca, tüm öğrencilerimiz için üç öğün yemek hizmeti vermeye devam edeceğiz. Ramazan Ayı sadece oruç tutmak değil; aynı zamanda paylaşmak, yardımlaşmak ve gönül kapılarımızı birbirimize açmak demektir. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak Ramazan ayı boyunca da öğrencilerimize uzman diyetisyenlerce hazırlanan sağlıklı menülerle hijyenik şartlarda yemek sunmaya devam edeceğiz."

Yıl boyunca uygun fiyata besleyici, hijyenik ve lezzetli yemekler sunuluyor

Anadolu Üniversitesi, bünyesindeki öğrenci ve personel yemekhaneleriyle yıl boyunca kaliteli ve hijyenik yemek hizmeti sunuyor. Üretim ve servis süreçleri uluslararası temizlik ve hijyen standartlarına uygun şekilde yürütülüyor. Tüm çalışanların büyük bir titizlikle görev yaptığı yemekhanelerde, öğrencilere kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere üç öğün yemek hizmeti sağlanıyor. Ayrıca Türkiye’de yer alan tüm üniversiteler içerisinde en uygun fiyatlara sahip olan Anadolu Üniversitesi Yemekhanesi, öğrencilerinin beslenmesini en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Modern tesislerinde gıda üretim mühendislerinin kontrol ve denetiminde üretim yapan Anadolu Üniversitesi Yemek Üretim Merkezi, öğrencilerin ve personelin yemek hizmeti taleplerini karşılamaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın sağlıklı beslenme piramidine uygun şekilde besleyici değeri yüksek menüler üretilirken, yemeklerin lezzeti ve kalitesi de titizlikle korunuyor.