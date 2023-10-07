Anadolu Üniversitesi ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürlüğü arasında ‘Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kampüs’ hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde İŞKUR Kampüsler oluşturulacak

Üniversite bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüs hizmeti, İŞKUR’da görevli iş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilerin işgücü piyasasına dahil edilmesini hedefliyor. Kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak ve öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor. Aynı zamanda teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı hedefleyen İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine yardımcı olmak, işbirliği protokolünün başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

Protokol imza töreni, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadir Akyüz arasında gerçekleştirildi. Protokol doğrultusunda iş ve meslek danışmanlarının, programdan faydalanmak isteyen öğrencilerin bilgilerini derleyerek hizmetlerden faydalanmak isteyenlerin işverenlerle bir araya gelmesi noktasında çalışma içerisinde olması da hedefleniyor.