Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yürütülen Uluslararası Araştırma Destek Programı kapsamında Pakistan Allama Iqbal Açık Üniversitesi akademisyeni Dr. Zafar Iqbal, çalışmalarının ilk aşamasını tamamladı.

Program kapsamında 20 Mart-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi‘nde bulunan Dr. Iqbal, uzaktan eğitimde biçimlendirici ölçme-değerlendirme konusunda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerle birlikte bir araştırma yürütüyor. Çalışmanın diğer aşamalarını çevrim içi olarak yürüteceğini belirten Dr. Iqbal, programın bir çıktısı olarak araştırmanın alan indekslerinde taranan bir dergi için yayın haline dönüştürüleceğini kaydetti. Dr. Iqbal’e Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Kaya tarafından katılım sertifikası verildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin kuruluşunun 40. yılında 40 yabancı akademisyen için sağlanan Uluslararası Araştırma Destek Programlarına başvurular 2023 yılında da devam ediyor. Ayrıntılı bilgi international.anadolu.edu.tr bağlantısından elde edilebilir.