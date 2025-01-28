Dünya Üniversite Sıralamasına girme başarısı gösteren yükseköğretim kurumları arasında yapılan değerlendirmede Anadolu Üniversitesi, alan bazlı sıralamalarda da hem dünyanın hem Türkiye’nin en iyileri arasına girdi.

Dünyanın en bilinen uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından 2025 Dünya Üniversite Sıralamalarının ardından ‘Alan Bazlı Sıralamalar’ da açıklandı. Yayınlanan alan bazlı sıralamalara göre Anadolu Üniversitesi; Tıp ve Sağlık alanında Türkiye’de 3’ncü, dünyada 401 ila 500 bandında, Eğitim alanında Türkiye’de 4’ncü, dünyada 401 ila 500 bandında, Sosyal Bilimler alanında Türkiye’de 6’ncı, dünyada 601 ila 800 bandında, Ekonomi ve İşletme alanında ise Türkiye’de 16’ncı sırada kendine yer buldu.

Anadolu Üniversitesi THE 2025’te 6’ncı sırada yer alıyor

Anadolu Üniversitesi, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan THE World University Rankings 2025 sonuçlarına göre listeye giren Türkiye’deki 111 üniversite arasında 13’ncü olmuş, ayrıca devlet üniversiteleri arasında ise 6’ncı sırada yer alma başarısı göstermişti.

“Bu başarıyı daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin Times Higher Education (THE) 2025 sıralamalarında elde ettiği başarıyla ilgili olarak, “Bu sonuçlar, üniversitemizin bilimsel araştırma, eğitim kalitesi ve uluslararası alandaki etkisinin bir göstergesidir. Tıp ve Sağlık, Eğitim, Sosyal Bilimler ve Ekonomi gibi alanlarda Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almak akademik kadromuzun nitelikli bilimsel çalışmalarının bir sonucudur. Bu başarıyı sürekli kılmak ve daha ileriye taşımak öncelikli hedeflerimiz arasında. Anadolu Üniversitesi olarak, dünya standartlarında bir eğitim ve araştırma kurumu olma niteliklerimizi en üst seviyeye taşımak konusunda kararlıyız” şeklinde konuştu.