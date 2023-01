Google Scholar’daki H-Index, i10 Index puanları ve alıntılanma sayıları ele alınarak bilim insanlarının son beş yıldaki verimlilik kat sayılarını gösteren ilk ve tek çalışma olan The AD Scientific Index’in World Scientist and University Rankings sonuçları yayınlandı. Son beş yıldaki verilerin açıklanmasıyla Anadolu Üniversitesinden 267 öğretim üyesi sıralamaya girmeye hak kazandı. Ayrıca yine son 5 yıldaki verilere göre H-Index puanı 20 ve üstü olan Anadolu Üniversitesi’nin 47 öğretim üyesi World Scientist and University Rankings 2023 listesindeki sıralamada yer alma başarısı gösterdi.

Google Scholar’daki H-Index, i10 Index puanları ve alıntılanma sayıları ele alınarak bilim insanlarının son beş yıldaki verimlilik kat sayılarını gösteren ilk ve tek çalışma olan The AD Scientific Index’in World Scientist and University Rankings sonuçları yayınlandı. Son beş yıldaki verilerin açıklanmasıyla Anadolu Üniversitesinden 267 öğretim üyesi sıralamaya girmeye hak kazandı. Ayrıca yine son 5 yıldaki verilere göre H-Index puanı 20 ve üstü olan Anadolu Üniversitesi’nin 47 öğretim üyesi World Scientist and University Rankings 2023 listesindeki sıralamada yer alma başarısı gösterdi.

The AD Scientific Index’in 2023 verilerine göre 12 alanda yapılan toplam H- Index değeri sıralamasında Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri arasında birinci olma başarısı gösterdi.

The AD Scientific Index nedir?

Bilim insanlarının bilimsel değerli makaleler yayınlamadaki üretkenliğini ülke, üniversite ve alan olarak listeleyen The AD Scientific Index; çalışmalarını 256 branş, 19 bin 300 istihdam kurumu, 216 ülke ve 10 bölgede yürütüyor. Bu çerçevede Tarım ve Ormancılık, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, İşletme ve Yönetim, Ekonomi ve Ekonometri, Eğitim, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih, Felsefe, İlahiyat, Hukuk, Tıp olmak üzere toplam 12 alanda 15 bin 930’dan fazla üniversiteyi sıralıyor.