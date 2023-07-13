Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, 2 oyuncuyla daha anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta şampiyon olarak TFF 3. Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor. Takıma takviye yapmak için çalışan Anadolu Üniversitesi, transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce farklı mevkilerde oyuncularla anlaşma sağlayan takım, 2 transfere daha imza attı. Farklı takımlarda 6 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu Yasin Yener ile anlaşma sağlayan Eskişehir ekibi, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü’nün 20 yaşındaki genç oyuncusu Metin Emre Karaal’ı da 1 yıllığına renklerine bağladı.