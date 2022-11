Bal Ligi’nde mücadele eden Anadolu Üniversitesi Teknik Direktörü Sertaç Gezer, oyuncu grubunun antrenman bilincinin yüksek ve sorumluluklarını gayet iyi bildiğini belirtti.

Gezer, yaptığı açıklamada, her türlü zorluğa hazır olduklarını anlatarak, “Oyuncu grubunun antrenman bilincinin yüksek ve sorumluluklarını gayet iyi bilmesi takımı daha iyi motive ediyor. Kariyerim boyunca bu liglerin oyun anlayışını ve sistemlerini detaylı çalışarak her geçen gün daha iyiye ve hedefe uygun oyun modeli tasarlamakla geçti. Biz burada verdiğimiz tarihe kadar hedefimizi gerçekleştirip, takım olarak sıkı ve topa daha fazla sahip olmamızı sağlayacak olan bir oyun sistemi oluşturuyoruz. Bunu antrenmanlarda daha çok çalışarak iyileştireceğiz. Top kaybı yaptığımız da agresif olmamız ve çabuk dönmemiz gerekiyor. Bu ligde bu tür oyun anlayışında reaksiyon göstermek takımın sürekli ileri geri koşmasını engellemek için önemli bir şey; Her türlü zorluğa hazırız, bu bizi takım olarak daha iyi motive ediyor. Oyuncu grubum antrenman bilinci yüksek ve sorumluluklarını gayet iyi biliyor. Bu durumdan fazlasıyla memnunum. Tüm olaylara hafta hafta, maç maç detaylı bir şekilde bakıyoruz. Kulübümüz tüm çalışmalarımız için gayet sistemli ve elverişli bu konularda daima bizlerin yanında olan Başkanımız Galip Özsarı ve yönetim kurulumuza teşekkür ederiz.” dedi.