2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Anadolu Üniversitesi, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Mahmut Boz’u transfer etti.

Gelecek sezon profesyonel futbol ligde boy gösterecek olan Anadolu Üniversitesi, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, Süper Lig tecrübesi olan savunma oyuncusu Mahmut Boz ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Futbola Eskişehir Sağlıkspor’da başlayan 1991 doğumlu stoper, kariyerinde Gençlerbirliği, Sivasspor, Karşıyaka, Boluspor, Gaziantepspor, Ankaraspor, Orduspor, Afyonspor, Turgutluspor ve Ergene Velimeşespor’da oynadı.

Milli Takımın çeşitli yaş kategorilerinde de forma giyen Mahmut Boz, son olarak TFF 2. Lig temsilcisi Batman Petrolspor’da top koşturdu.