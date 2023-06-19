Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen III. Tazelenme Olimpiyatları’nda Anadolu Üniversitesi büyük başarı gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı 14-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen olimpiyatlarda masa tenisi, voleybol, bocce, oryantiring, gülle atma, 4x50 bayrak yarışı, 1 kilometre yürüyüş kategorilerinde yarışlar düzenlendi. Anadolu Üniversitesi olimpiyatlara damga vurarak 17 madalya ile en çok madalya kazanan takım oldu.

Osman Zafer’in antrenörlüğündeki Anadolu Üniversitesi takımında madalya kazanan sporcular ve branşları ise şu şekilde:

Ayşe Babür - 1 kilometre yürüyüşte birincilik ve gülle atmada üçüncülük, Hatice Barlas - Masa tenisi üçüncülük

İhsan Duran - Gülle atma birincilik, Yıldız Atıcı - 1 kilometre yürüyüşte üçüncülük, Halil İbrahim Bilici - 1 kilometre yürüyüşte üçüncülük, Sebati Taşkın, Nermin Özen ve Bahriye Işık - Bocce takımı ikincilik, Ayşe Babür, Yıldız Atıcı, Halil İbrahim Bilici, İhsan Duran - 4x50 bayrak yarışı takımı birincilik, Canan Fincancı - Oryantiring birincilik, Nurten Aşçı - Oryantiring ikincilik, Nejat Karataban - Oryantiring ikincilik, Sebati Taşkın - Gülle atma üçüncülük