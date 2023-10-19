Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ’Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları’ çerçevesinde düzenlenen Kamu Spor Oyunları’nda Anadolu Üniversitesi takımı Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Turnuva çerçevesinde Eskişehir birincisi olan takımlar Anadolu Üniversitesi’ni Kırşehir’de temsil edecek. Anadolu Üniversitesi akademik ve idari personelinden oluşan 3x3 Basketbol Erkek Takımı ve Voleybol Kadın Takımları il birincisi olarak Kamu Spor Oyunlarında final yolunda ter dökecek. Kırşehir’de gerçekleştirilecek bölge finalinde 3x3 Basketbol Erkek Takımı Nevşehir, Yozgat, Ankara, Aksaray ve Kayseri takımları ile karşı karşıya gelecek. Voleybol Kadın Takımı ise grubunda Sivas, Ankara ve Kırşehir temsilcileri ile karşılaşacak.

Türkiye finalistleri belli olacak

Sevgi Elibol, Gözde Öztürk, Esra Zıvalı Bilgin, Ayşegül Eryılmaz Çevirgen, Melike Kurtuluş, Hediye Taşçı, Ayşegül Çelebi ve Betül Üre’den oluşan Kadın Voleybol Takımı ve Çetin Polat, Nuri Can Uçar ve İbrahim Sarı’dan oluşan 3x3 Basketbol Erkek Takımı bölge şampiyonu olmak için final yolunda Anadolu Üniversitesini temsil edecek. Kırşehir ev sahipliğinde gerçekleştirilen bölge şampiyonasında voleybol birincisi 22 Ekim Pazar günü, basketbol birincisi ise 21 Ekim Cumartesi günü belli olacak.

Turnuvaya başarı dilekleri ile yolcu edildiler

Anadolu Üniversitesi takımlarını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi başta olmak üzere çok sayıda kişi başarı dilekleri ile birlikte Kamu Spor Oyunları Bölge Şampiyonasına uğurladı.