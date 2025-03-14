SCImago Kurumlar Sıralaması (SIR) 2025 sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında büyük bir başarı elde ederek 18’inci sırada yer aldı.

Akademik başarı ve araştırma kalitesiyle öne çıkan Anadolu Üniversitesi, farklı kategorilerde de ayrıca önemli dereceler elde etti. ’Eğitim’ kategorisinde Türkiye genelinde 3’üncü sıraya yerleşen Anadolu Üniversitesi, ’Sosyal Bilimler’ kategorisinde ise 5’inci sırada yer aldı. ’Psikoloji’, ’Bilgisayar Bilimi’ ve ’Çevre Bilimi’ kategorilerinde 8’inci, ’Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık’ kategorisinde 11’inci, ’Ekonomi, Ekonometri ve Finans’ kategorisinde 13’üncü ve ’Tıp’ kategorisinde 14’üncü sırada bulunarak akademik çeşitliliğini ve kalitesini bir kez daha kanıtladı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, bu başarının üniversitenin uzun yıllardır sürdürdüğü kaliteli eğitim politikası ve araştırma odaklı çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti. Ayrıca öğretim elemanları ve öğrencilerin katkısının bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

SCImago Kurumlar Sıralaması (SIR); dünya genelindeki araştırma kurumlarını; araştırma performansı, yenilikçilik ve toplumsal etki kriterlerine göre değerlendiren bir sıralama sistemidir. Scopus veri tabanını kullanarak yapılan analizlerde akademik yayınlar, patent başvuruları ve sosyal sorumluluk projeleri dikkate alınır.