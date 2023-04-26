Grubunu lider tamamlayarak şampiyon ve 3. Lige yükselen Anadolu Üniversitesi futbol takımı şampiyonluğu pasta keserek kutladı. Yemek programında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi futbol takımı Başkanı Galip Özsarı, Teknik Direktör Sertaç Gezer, futbolcular ve spor basını yer aldı. Düzenlenen yemekten sonra şampiyonluk pastası kesildi.

Anadolu Üniversitesi futbol takımı Başkanı Galip Özsarı, "Eskişehir’e ikinci bir profesyonel takım kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kupamızı önce rektörümüze, sonra valimize takdim ettik. Zorlu periyotta bizi yalnız bırakmayan spor basını ile bir araya gelmeye karar verdik. Davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yeni sezonda takımın iskeletini koruyarak yeni takviyeler yapacağız. Teknik Direktörümüz Sertaç Gezer ile yola devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Üniversitesi şehrimizin bir değeri

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise zorlu mücadelelerden sonra mutlu sona ulaştıklarının altını çizerek, "Doğduğum büyüdüğüm şehrimin başarısı olduğu için ayrı bir mutluyum. Eskişehirspor’umuzu ne kadar seviyorsak Anadolu Üniversitesi spor kulübünü de o kadar seviyoruz. Eğitim, araştırma, sanat ve sporu dengeli yürütmek zaman zaman bizleri zorluyor. Gelen başarılar ile mutlu oluyoruz. Bütün ekibimize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Anadolu Üniversitesi şehrimizin bir değeri. Şehrimiz ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Onlara inanıyor ve güveniyoruz. 3. Lig’de de bu azimle devam edeceklerdir" dedi.

Eskişehirspor’a rakip değil bir kardeş takım geldi

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sadri Atam, Eskişehir’e 2. bir profesyonel takımın kazandırılmasının öneminden bahsederek, "Epey bir mücadeleden sonra her sene üstüne koyarak başarıya ulaşıldı. Çok büyük yatırımların olduğu ligden Anadolu Üniversitesi çıktı. Bu büyük bir gurur. Başarıda emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Kamuoyuna Anadolu Üniversitesi’ni rakip gibi görenler var. Eskişehirspor’a rakip değil bir kardeş takım geldi. Şehrimizden ne kadar fazla takım profesyonel lige çıkarsa ilimiz futbolu gelişir." diye konuştu.