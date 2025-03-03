Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 4 bine yakın öğrenci ile birlikte iftar yaptı.

Anadolu Üniversitesi, Ramazan ayının ilk okul gününde yaklaşık 4 bin öğrencinin katılımıyla büyük bir iftar yemeği düzenledi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve akademisyenlerin de katıldığı iftarda öğrenciler, Ramazan’ın bereketini ve sevincini birlikte yaşadı. Rektör Adıgüzel, iftar yemeğinden sonra yaptığı konuşmada, "Bugün Ramazan ayında okulun ilk günü, öğrencilerimizle birlikte iftar açtık. Üniversite olarak öğrencilerimize iftarı ikram etmek istedik. Bizde akademisyen arkadaşlarla birlikte Ramazan’ın bereketini, sevincini birlikte idrak etmek için buradayız. Şu an aynı anda 4 bine yakın öğrenci iftar sofrasını birlikte karşılıyor. Bildiğiniz gibi Anadolu Üniversitesi öğrenciye yemek hizmeti konusunda Türkiye’nin en iyi üniversitesi. En uygun fiyatla en iyi menüyü verdiğimizi iddia edebiliriz. Öğünlerimizin fiyatı 25 TL ve Türkiye’deki üniversiteler içerisinde en uygun fiyatla yemek hizmeti sunan bir üniversiteyiz" ifadelerini kullandı.

"Bin 100 öğrenciye yemek bursu sağlayarak, üç öğün ücretsiz yemekten yararlanmalarını sağlıyoruz"

Rektör Adıgüzel konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun dışında sayılı günlerde de yine ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz yemek bursu vererek katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere de öğrenci sistemi üzerinden yemek bursu takdim ederek, erişmelerine katkı sunuyoruz. Yemek bursundan şu an bin 100 öğrenci yararlanıyor. Bu sayının daha da artırılmasını hedefleniyoruz."

Selim Güzel adlı öğrenci Rektör Adıgüzel’e teşekkür ederek, "25 TL de olsa cebimizde kaldığı için rektör beye teşekkürlerimi iletiyorum. Sayesinde iftarımızı açmış olacağız. Bu şekilde bir sevaba da girmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Her gün iftara üniversiteye gelebilirim"

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Elif Kara menünün güzel olduğunu dile getirerek, "İlk defa iftarı burada açıyorum. Menü gayet güzel görünüyor, ben biraz daha tatlı olsun isterdim. Gayet temiz ve güzel sağ olsunlar. Her gün iftara üniversiteye gelebilirim" diye konuştu.

"Bizim üniversitenin yemek fiyatları diğer üniversitelere göre gayet uygun"

Soner Aydın smd iftar menüsünü kendileri seçtikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Ücretsiz verilmesi öncelikle güzel bir şey. Diğer üniversitelerde böyle bir şeyin olduğunu görmedim. Yemeği oylama yaparak bizim seçmemize izin verdiler, biz seçtik. Bütün okulun öğrencilerinin yemeği seçmesi de gayet güzel bir şey. Böyle bir şeyin olması çok güzel. Bizim üniversite diğer üniversitelere göre gayet uygun" dedi.