Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel atandı.

Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, rektörlüğe atanan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel şu ifadelere yer verdi;

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle, ülkemizin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Anadolu Üniversitesine rektör olarak atanmanın gurur ve sorumluluğunu taşıyorum. Yükseköğretimin ülkemizde yaygınlaşmasında önemli bir misyon üstlenmiş ve evrensel bilim dünyasına değerli katkılarda bulunmuş olan Anadolu Üniversitesi rektörlüğü görevine şahsımı layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en içten şükranlarımı sunarım. Bu süreçte, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar başta olmak üzere, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyor, yeni dönemin Üniversitemiz ailesi başta olmak üzere kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”