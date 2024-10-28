Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Vekili Şenocak, mesajında, “Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde üstün gayret ve fedakârlıklarıyla kurduğu ve bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizin 101’inci yıl dönümünü coşku ve kıvançla kutluyoruz. Milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen emperyalizme karşı verdiği şanlı mücadelesi, tüm dünya halklarına da örnek teşkil eden bir bağımsızlık destanıdır. Bugün bilimde, teknolojide, sanayide, eğitimde ve sosyal alanlarda elde ettiğimiz başarılar, güçlü bir geleceğin temellerini oluşturmakta ve ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, her alanda Cumhuriyetimizi daha da ileri taşıyacak atılımlar gerçekleştirmektedir. Cumhuriyetimizin ideallerini yaşattırılabilmesi üniversitemiz de milletimizin bağımsızlık mücadelesinden aldığı ilhamla, bilimsel çalışmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunmakta, gençlerimizi evrensel değerlerle donatarak geleceğe hazırlamaktadır. Cumhuriyetimizin temelini oluşturan değerler etrafında kenetlenerek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlarken, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.