Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ile hayata geçen Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren 3 yıldır başarılı öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs imkanı sunuldu. Bu yıl dördüncü kez verilecek onlarca burs, başarılı öğrencilerin adresinin yine Anadolu Üniversitesi olacağını ortaya koyuyor.

Anadolu Üniversitesinden öğrencilerine karşılıksız burs imkanı

Anadolu Üniversitesi hem tercih döneminde hem de sonrasında öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. Öğrenci dostu kentte öğrenci dostu üniversite olan Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ile bir ilke daha imza atarak öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs imkanı sundu. Bu yıl da devam edecek burslar çerçevesinde birçok öğrenci karşılıksız burs imkanıyla başarısını devam ettirme ve geliştirme şansı elde edecek.

Onlarca bursu ile Anadolu Üniversitesi başarının yanında

Toplam altı farklı kategoriye ulaşan Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi Bursları çerçevesinde öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda eğitim-öğretim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve nakdî destek gibi burs imkanları sağlanıyor. Bu imkanların yanı sıra özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı “Anadolu Sanata Destek” bursları çerçevesinde öğrencilere başta Venedik Bienali, Berlin Filarmoni Orkestrası Konseri, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali olmak üzere birçok uluslararası sanat organizasyonuna 15.000 TL’ye kadar katılım desteği de sağlanıyor. Bu yıl YKS Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinden elde edilen yerleştirme puanı sıralamasına göre başarılı öğrenciler Anadolu Üniversitesinin farklı kategorilerde sunduğu burs imkânlarından yararlanmaya hak kazanacak. Özel yetenek sınavı başarı sıralamasına göre verilecek olan Anadolu Sanata Destek burslarını kazanan öğrenciler ise kayıtların sona ermesinden sonra belli olacak.

Rektör Erdal: “Anadolu Üniversitesinde başarıyı ödüllendirmek bir gelenektir”

Yaklaşan Üniversite tercih dönemi ve Anadolu Üniversitesi bursları hakkında görüşlerini paylaşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

“Türkiye sıralamasında derece yapan öğrencilerimize, Anadolu Rezidans’ta eğitim hayatları boyunca konaklama, dizüstü bilgisayar ve yemekhanemizden yine eğitim hayatları boyunca üç öğün ücretsiz yararlanma imkânı sunacağız. Onlar ülkemizin aydınlık yarınları olacak. Başarıyı ödüllendirmek Anadolu Üniversitesi kurum kültürünün önemli bir geleneğidir. Bu tercih döneminde de Üniversite yaşamlarında da biz tüm öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılı öğrencilerimiz için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.”