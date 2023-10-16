Üniversite öğrencilerinin araştırma yapma ve yazma becerilerini geliştirmeye destek olmak amacıyla hukukçu Süreyya Ağaoğlu’na ithafen yapılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışmasında, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Elif Yıldız birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda; Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu (İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi), Prof.Dr.Fulya Erlüle (Marmara Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı), Prof.Dr.Gülriz Uygur (Ankara Üniversitesi,Kamu Hukuku,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı), Prof.Dr.Pınar Memiş Kartal (Galatasaray Üniversitesi,Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı), Av.Seda Akço Bilen (Hümanist Büro Çocuk ve İnsan Hakları), Prof.Dr.Zeynep Üskül Engin (Galatasaray Üniversitesi,Kamu Hukuku,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı) yer alıyor.

“İnsanlık, çocuklara en iyisini sunmayı borçludur.”

Lisans kategorisinde, “Çocuk Yaşta Evlendirilmenin Önlenmesini Sağlayıcı Yasal Güvenceler” konu başlığında birincilik ödülüne sahip olan Elif Yıldız, “Seçici kurul üyelerinin hepsinin oyunu alarak tümünün üzerinde net olarak anlaştığı tek makalenin benimki olması benim için gurur verici. Tüm dünyayı ilgilendiren bir konu hakkında yazmış olduğum makalemin birinciliğe layık görülmesi benim için çok değerli. Bir ülkenin çağdaşlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk evlilikleriyle mücadele için birçok disiplinden faydalanarak etkili çözümler bulunmalıdır diye düşünüyorum. Makaleme şu cümleyle başlamıştım ve aynı cümleyle konuşmamı sonlandırmak istiyorum: ‘İnsanlık, çocuklara en iyisini sunmayı borçludur.’” şeklinde konuştu.