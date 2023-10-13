Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 1. Dönemi kapsamında Anadolu Üniversitesi lisans öğrencilerinin projeleri kabul edildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Sınıf öğrencileri Merve Esra Özer, Süleyman Şeker ve Sevde Nur Önsür’ün “Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Basılı Medya ve Dijital Medyaya Yönelik Algıları” başlıklı projesi TÜBİTAK BİDEB tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Özer: “Projemiz desteklendiği için mutlu ve gururluyuz”

Proje yürütücüsü Merve Esra Özer, projenin desteklenmesi hakkındaki mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi: “TÜBİTAK BİDEB tarafından desteklenen projemizde Anadolu Üniversitesi öğrencileri olarak yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yaşadığımız teknoloji çağında basılı medyaya karşı talep oldukça azaldı. Bizde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri olarak üniversite öğrencilerinin medyaya karşı algı ve tutumlarını tespit etmenin yaşadığımız dijital çağ için son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.”

“Medya tercihleri hakkında bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz”

İİBF öğrencisi Süleyman Şeker de projeye dair şunları söyledi: “Projemiz kapsamında, günlük hayatımızda büyük bir yer edinen medyanın, tercih edilirken hangi faktörlerin etkili olduğunu, tercihlerdeki değişim ve dönüşümü nasıl gerçekleştiğini anket çalışmasıyla ortaya koyarak; elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde medya tercihleri hakkında bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Projemizin TÜBİTAK tarafından desteğe layık görülmesi ekibimizi mutlu etti. Hem bireysel hem de bölümümüzün gelişimi açısından olumlu bir gelişme olacağına inanıyorum.”

“Anadolu Üniversitesi öğrencileri olarak oldukça heyecanlıyız”

TÜBİTAK BİDEB kapsamında başlattıkları projenin kabulü ile yapacakları araştırma için heyecanlı olduklarını dile getiren İİBF öğrencisi Sevde Nur Önsür ise “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin medya ile olan ilişkilerini inceleyeceğimiz ve gelecekteki meslekleri yönünde yeni bakış açıları katacağını düşündüğümüz projeyi başlatmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Başta yürütücümüz, destekçimiz Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gökhan Gündoğdu olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma emekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu: “Öğrencilerimiz için faydalı bir deneyim olacak”

Proje hakkında bilgiler veren ve projenin ortaya çıkış amacından bahseden proje danışmanı Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gökhan Gündoğdu, konuşmasında şunları aktardı: “Anadolu Üniversitesi İİBF öğrencilerinin; araştırma, bilgi edinme, güncel gelişmeleri takip etme, eğlenme, boş vakitlerini değerlendirme ve eğitim görme gibi amaçlarını yerine getirirken yazılı ve dijital basın ve yayın araçlarını ne oranda tercih ettikleri ve bunları etkileyen faktörler araştırılmaktadır. Bir TÜBİTAK projesinde danışman olmak ve öğrencileriniz ile bir proje yürütmek bir akademisyen için paha biçilemez bir deneyimdir. Bu süreç bizlere, bilimsel bilginin gelişimi ve aktarımı bakımından çok değerli katkılar sunma olanağı vermektedir. Bu kapsamda, desteklenmeye hak kazanan TÜBİTAK projemizde lisans öğrencilerimize danışmanlık yapmanın kendim için ve ekipteki diğer üyeler için faydalı bir deneyim sağlayacağını düşünüyorum.”