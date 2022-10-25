Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Kristal Elma’da İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Atakan Karnak ve Yiğit Eren Tiryaki birinciliği elde ederek "Kristal Elma" ödülünü aldı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri Neriman Öztürk ve Birçe Mutlu ise "Gümüş Ödül" kazandı.

Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Kristal Elma’da İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Atakan Karnak ve Yiğit Eren Tiryaki birinciliği elde ederek "Kristal Elma" ödülünü aldı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri Neriman Öztürk ve Birçe Mutlu ise "Gümüş Ödül" kazandı.

“Kristal Elma yarışmasında Üniversitemiz öğrencilerinin ödül almış olması bizleri gururlandırdı”

1988 yılından beri düzenlenen "Kristal Elma" yarışmasıyla ilgili görüşlerini belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: "Her alandan öğrencilerimizin elde ettiği başarıların bizler için ayrıca bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtmek isterim. Dünyanın önemli pazarlama-iletişim ustalarının da katıldığı, adetâ bir festivale dönüşen Kristal Elma yarışmasında Üniversitemiz öğrencilerinin ödül almış olması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine vesile olacak her olanağı onlara sunmak için çalışmalarımıza daima devam edeceğiz" dedi.