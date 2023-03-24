Anadolu Üniversitesi iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş ve çevre illerdeki vatandaşlar için başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor.

Yürüttüğü yardım faaliyetlerinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi, depremin psikolojik etkilerini hafifletmek için de bir dizi olanağı depremzedelerin hizmetine sunuyor. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü, Hatay’ın Belen ilçesindeki depremden etkilenen çocuklar için “1 Oyuncak 1 Mutluluk” yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyası çerçevesinde çocukların depremin yıkıcı psikolojik etkilerine karşı korunmaları amacıyla öncelikli olarak sosyalleşmeyi ve iletişim kurmayı arttıracak kutu oyunlar deprem bölgesine gönderilecek. Kampanyaya ek olarak Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü de Hatay’ın Belen ilçesinde oyun parkuru kuracak.

Toplanan çeşitli oyuncaklar Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi 3. katında oluşturulan yardım masasında toplanıyor.