Anadolu Üniversitesi heyeti, Malezya’daki 6 farklı Yükseköğretim Kurumuna Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA171) çerçevesinde iş birliği fırsatlarını değerlendirmek, çift diploma programları başlatmak, ortak bilimsel araştırma projelerini yürütmek ve diğer işbirliği imkanlarını keşfetmek üzere Malezya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi heyeti, Malezya’daki 6 farklı Yükseköğretim Kurumuna Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA171) çerçevesinde iş birliği fırsatlarını değerlendirmek, çift diploma programları başlatmak, ortak bilimsel araştırma projelerini yürütmek ve diğer işbirliği imkanlarını keşfetmek üzere Malezya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir ve Uluslararası İlişkiler Birimi personeli Öğretim Görevlisi Lili Feng katıldı. Ziyaret edilen 6 üniversite Malezya’nın önde gelen Yükseköğretim Kurumları olan Universiti Putra Malaysia, UCSI University, Universiti Utara Malaysia, Management and Science University, Sunway University ve Universiti Malaya’dan oluşurken, heyet ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçiliği’ni ve Yunus Emre Enstitüsü’nü de ziyaret etti.

Yapılan ziyaretler doğrultusunda bahsi geçen 6 Yükseköğretim Kurumu ile Anadolu Üniversitesi arasında Uluslararası Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı ve Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA171) çerçevesinde iş birliği yapmak üzere ilk adımlar atıldı. Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği 2022 Proje Dönemi Başvurusunda 25 ülke ile hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanan Anadolu Üniversitesi bu ziyaret sonrasında 2023 Projesine Malezya’daki yeni ortaklarını da dahil edecek. Bu sayede Malezya ile öğrenci ve personel değişim hareketlilikleri mümkün olacak.