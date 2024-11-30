Eskişehir Anadolu Üniversitesi, akademik ve idari personelinin görevlerini yerine getirirken uymaları gereken etik değerleri ve ilkeleri belirleyen ‘Etik Davranış İlkeleri ve İş Etik Kurulu Yönergesi’nde bazı düzenleme ve güncellemeler gerçekleştirdi.

Yeni düzenlenen yönerge, üniversitenin etik kültürünü yerleştirerek tüm çalışanlarına adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine uygun hareket etme konusunda rehberlik etmeyi amaçlıyor. Yönerge, üniversite bünyesinde oluşturulacak olan ‘İş Etik Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını da düzenleyerek, etik ihlallerine karşı etkin bir mekanizma oluşturmayı hedefliyor.

Akademik özgürlük ve özerklik temel etik değerler arasında

Yönergenin belirlediği temel etik ilkeleri arasında, üniversitenin akademik özgürlük ve özerklik anlayışına verdiği önem ön plana çıkıyor. Akademik özgürlük, öğretim elemanlarının bilgiyi araştırma, geliştirme ve iletme özgürlüğünü kapsarken özerklik ise üniversitelerin iç işleyişleri ve karar alma süreçlerinde bağımsızlıklarını korumalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra, akademik dürüstlük, yeterlik, tarafsızlık gibi ilkeler de üniversitenin temel etik değerleri arasında yer alıyor. Bu ilkeler, üniversite çalışanlarının her türlü akademik ve yönetsel faaliyetlerinde doğruluk, güven ve adalet gibi değerlerle hareket etmelerini zorunlu kılıyor.

Kamu hizmeti bilinci ve hesap verebilirlik

Düzenlenen yönerge, üniversite personelinin kamu hizmetlerini yerine getirirken sorumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalmalarını da vurguluyor. Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılmasını gerektiren bu ilkeler, üniversite çalışanlarının davranışlarında topluma karşı duyarlılığının artmasını öngörüyor. Yeni yönergeyle üniversite personeli, görevlerini yerine getirirken kamu yararını ön planda tutarak her türlü kayırmacılıktan ve ayrımcılıktan kaçınmak zorunda.

Çıkar çatışmasından kaçınma ve insan hakları

Anadolu Üniversitesi, etik ilkelerinde çıkar çatışmasından kaçınma ilkesine de özel bir yer ayırıyor. Buna göre personel, görev ve yetkilerini şahsi menfaatleri doğrultusunda kullanmaktan kaçınmalı, muhtemel çıkar çatışmalarını hemen üstlerine bildirmelidir. Ayrıca, üniversite personeli, tüm bireylerin onur ve kişiliğine saygı göstererek ayrımcılığa karşı duyarlı olmalı, cinsel taciz, şiddet ve mobbing gibi davranışlara karşı mücadele etmelidir.

Etik davranış ve akademik başarı

Üniversitenin temel etik ilkelerinin yanı sıra, akademik özgürlük, liyakat ve eşitlik gibi değerler de öğretim elemanlarının görevlerini yerine getirirken gözetmesi gereken unsurlar arasında. Akademik personelin, üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun şekilde hareket ederek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, çevre, sağlık, eğitim ve adalet gibi toplumsal konularda duyarlı olması bekleniyor. İlaveten, akademik personel, görevlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine sadık kalarak üniversiteye olan güveni pekiştirmekle yükümlü durumda. Anadolu Üniversitesi, bu etik yönergeyle sadece kurum içindeki ilişkileri düzenlemeyi değil, aynı zamanda üniversitenin toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken toplumla olan ilişkilerini de sağlam temellere oturtmayı amaçlıyor. Bu durum Anadolu Üniversitesinin hem akademik başarıyı hem de etik değerlere olan bağlılıkla hemhal bir çalışma kültürünü daha da ileri taşıma arzusunu ve kararlığını somut bir biçimde ortaya koyuyor.